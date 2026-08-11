"Сделали глупость": киевляне купили дом в селе и показали его после ремонта (фото)
Украинка по имени Маричка показала, как преобразила дом в селе, где теперь может отдохнуть любой желающий.
В Instagram (khatynka.shu) она выложила видео о том, как преобразилась веранда в домике у реки Рось, расположенном в полутора часах езды от Киева.
Ремонт в доме в селе
"Показываю, как преобразилась веранда", — говорится в описании видео.
Интересно, что хозяева дома оставили окна прежними, что заметили пользователи сети. Они убрали старые вещи, покрасили стены, поставили новую кровать.
"Летом 2022 года мы с мужем (оба — горожане в третьем поколении) сделали глупость и в разгар войны купили себе дом в селе. Наш дом, пожалуй, единственный из здешних, до сих пор не знал ни гипсокартона, ни пластика, и даже снаружи остался обшитым деревянными штахетами, бесчисленное количество раз окрашенными в желтый цвет, поэтому местные жители не понимали, как можно взять такое старое и ветхое здание, а мы рады были, что у нас будет где хранить воспоминания. И взялись за реставрацию этого домика", — рассказывала как-то Маричка.
Реакция сети
В комментариях люди выразили свой восторг от преображения веранды и сохранения той же атмосферы:
- "А таких собак выдают в комплекте с домом?"
- "Хочется вас поддержать, но вижу, что вы и время, и деньги, и столько сил потратите. Жила в старом доме. Вроде бы всё хорошо: и ремонт сделали, и поддерживали, но с мышами устали бороться. Если можно было выгнать их с земли, то они лазили по стенам внутри. Какой-то кошмар был".
- "Как здорово, что вы сохранили её! И эти окна — ну это просто любовь".
- "Кайф. И главное — сохранили дух и атмосферу этого места. Сил вам и Божьей помощи во всём".
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Переселенка Настя Чак рассказала подписчикам, как продвигается ремонт загородного дома, который она приобрела вместе с мужем полгода назад.
- Недалеко от океана: переселенцы приобрели дом во Франции всего за 10 тысяч евро. По словам Елены и Дмитрия, до побережья от их нового дома — около трёх часов езды.
Кроме того, украинка, которая до начала полномасштабной войны жила в центре Харькова и нанимала людей для работы по дому, решилась переехать в деревню в Карпатах.