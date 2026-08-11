"Зробили дурницю": кияни купили хату в селі та показали її після ремонту (фото)

Українка на імʼя Марічка показала, як перетворила хату в селі, де тепер може відпочити будь-хто охочий.

В Instagram (khatynka.shu) вона виклала відео, як змінювалася веранда в хатинці біля річки Рось та за півтори години їзди від Києва.

Ремонт у хаті в селі

"Показую перетворення веранди", — йдеться в описі відео.

Цікаво, що власники будинку залишили вікна такими самими, що помітили користувачі мережі. Вони забрали старі речі, пофарбували стіни, поставили нове ліжко.

"Улітку 2022-го ми з чоловіком (обоє містяни у третьому поколінні) зробили дурницю і в розпал війни купили собі дім у селі. Хата наша, певно, єдина з тутешніх не знала досі ні гіпсокартону, ні пластику, і навіть зовні лишилась оббита дерев’яними штахетами, безліч разів помальованими на жовте, тож місцеві не тямили, як можна взяти таке благе й літнє, а ми собі тішилися, що матимемо де зберігати памʼять. І взялися цю хатку реставрувати", — розповідала якось Марічка.

Відео дня

Веранда до ремонту Фото: Instagram

Марічка пофарбувала стіни Фото: Instagram

Веранда після ремонту Фото: Instagram

Веранда після ремонту Фото: Instagram

Реакція мережі

У коментарях люди висловили свій захват від перетворення веранди та збереження тієї самої атмосфери:

"А таких псів видають в комплекті до хати?"

"Хочеться вас підтримати, та бачу, що ви і час, і гроші, і стільки сил витратите. Жила в старій хаті. Ніби все добре: і ремонт зробили, і підтримували, але з мишами втомилися воювати. Якщо можна витроїти на землі, то вони у стінах всередині лазили. Якийсь жах був".

"Як гарно, що ви зберегли її! І ці вікна, ну це просто любов".

"Кайф. І головне — зберегли дух та атмосферу цього місця. Сил вам, та Божої допомоги в усьому".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Переселенка Настя Чак розповіла підписникам, як просувається ремонт заміського будинку, який вона придбала разом з чоловіком пів року тому.

Неподалік океану: переселенці придбали оселю у Франції всього за 10 тисяч євро. За словами Олени та Дмитра, до узбережжя від їхнього нового дому — близько трьох годин дороги.

Крім того, українка, яка до повномасштабної війни мешкала в центрі Харкова й наймала людей для хатніх справ, зважилась на переїзд у село в Карпатах.