От свалки до уюта: украинцев поразили кадры преображения старого дома — фото до и после

В сети появились впечатляющие кадры, на которых запечатлено преображение старого сельского дома и придомовой территории после масштабной уборки и восстановительных работ.

Новые владельцы расчистили заваленный двор от мусора и зарослей, обустроили крыльцо и полностью освободили внутренние комнаты от старой мебели и строительного мусора.

На видео, опубликованных в Instagram (@mila_genaliuk), прекрасно виден контраст: если сначала возле кирпичного дома лежали горы досок, хлама и разрастались сорняки, то после наведения порядка территория стала чистой и ухоженной. Владельцы обновили отделку пристройки, выложили плитку на крыльцо и расчистили запущенную теплицу, а внутри дома подготовили помещения к дальнейшему ремонту.

Фото дома до уборки Фото: Instagram Фото дома после уборки Фото: Instagram

Пользователи социальных сетей были впечатлены трудолюбием хозяев и оставили множество положительных отзывов под публикацией:

Відео дня

"Вы молодцы";

"Силы и терпения вам";

"Всё делается потихоньку";

"Мощно".

Фото дома до уборки Фото: Instagram Фото дома после уборки Фото: Instagram

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