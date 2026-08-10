От свалки до уюта: украинцев поразили кадры преображения старого дома — фото до и после
В сети появились впечатляющие кадры, на которых запечатлено преображение старого сельского дома и придомовой территории после масштабной уборки и восстановительных работ.
Новые владельцы расчистили заваленный двор от мусора и зарослей, обустроили крыльцо и полностью освободили внутренние комнаты от старой мебели и строительного мусора.
На видео, опубликованных в Instagram (@mila_genaliuk), прекрасно виден контраст: если сначала возле кирпичного дома лежали горы досок, хлама и разрастались сорняки, то после наведения порядка территория стала чистой и ухоженной. Владельцы обновили отделку пристройки, выложили плитку на крыльцо и расчистили запущенную теплицу, а внутри дома подготовили помещения к дальнейшему ремонту.
Пользователи социальных сетей были впечатлены трудолюбием хозяев и оставили множество положительных отзывов под публикацией:
- "Вы молодцы";
- "Силы и терпения вам";
- "Всё делается потихоньку";
- "Мощно".
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Переселенцы из Херсонской области купили дом в деревне за 1700 долларов и показали, как там сейчас.
- Алина из Днепропетровской области стала владелицей сельского дома недалеко от Кривого Рога и устроила для подписчиков экскурсию, рассказав как о преимуществах, так и о недостатках своего нового жилья.
Учительница математики Эльмира решилась купить старый дом в деревне и начать там жизнь с нуля. Ремонт в своём новом доме семья делает своими руками, параллельно делясь с читателями полезными лайфхаками.