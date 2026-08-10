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От свалки до уюта: украинцев поразили кадры преображения старого дома — фото до и после

ремонт старого дома в деревне
Украинцы ремонтируют старый дом в деревне | Фото: коллаж Фокус

В сети появились впечатляющие кадры, на которых запечатлено преображение старого сельского дома и придомовой территории после масштабной уборки и восстановительных работ.

Новые владельцы расчистили заваленный двор от мусора и зарослей, обустроили крыльцо и полностью освободили внутренние комнаты от старой мебели и строительного мусора.

На видео, опубликованных в Instagram (@mila_genaliuk), прекрасно виден контраст: если сначала возле кирпичного дома лежали горы досок, хлама и разрастались сорняки, то после наведения порядка территория стала чистой и ухоженной. Владельцы обновили отделку пристройки, выложили плитку на крыльцо и расчистили запущенную теплицу, а внутри дома подготовили помещения к дальнейшему ремонту.

ремонт дома в деревне
Фото дома до уборки
Фото: Instagram
люди живут в деревне и ремонтируют старый дом
Фото дома после уборки
Фото: Instagram

Пользователи социальных сетей были впечатлены трудолюбием хозяев и оставили множество положительных отзывов под публикацией:

Відео дня
  • "Вы молодцы";
  • "Силы и терпения вам";
  • "Всё делается потихоньку";
  • "Мощно".
ремонт дома в деревне
Фото дома до уборки
Фото: Instagram
истории о ремонте старого дома
Фото дома после уборки
Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Учительница математики Эльмира решилась купить старый дом в деревне и начать там жизнь с нуля. Ремонт в своём новом доме семья делает своими руками, параллельно делясь с читателями полезными лайфхаками.