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Від смітника до затишку: українців вразили кадри перевтілення старої хати — фото до і після

ремонт старого будинку в селі
Українці ремонтують старий будинок в селі | Фото: колаж Фокус

У мережі вразили кадрами перевтілення старої сільської хати та прибудинкової території після масштабного прибирання й відновлювальних робіт.

Нові власники розчистили захаращене подвір’я від завалів і заростей, облаштували ганок та повністю звільнили внутрішні кімнати від застарілих меблів і будівельного сміття.

На оприлюднених відео в Instagram (@mila_genaliuk) чудово видно контраст: якщо спочатку біля цегляного будинку лежали гори дощок, мотлоху та розросталися бур'яни, то після наведення ладу територія стала чистою та доглянутою. Власники оновили оздоблення прибудови, виклали плигку на ґанку й розгребли запущену теплицю, а всередині будинку підготували приміщення до подальшого ремонту.

ремонт хати в селі
Фото хати до прибирання
Фото: Instagram
люди живуть у селі і ремонтують стару хату
Фото хати після прибирання
Фото: Instagram

Користувачі соцмереж захопилися працьовитістю господарів та залишили безліч позитивних відгуків під публікацією:

Відео дня
  • "Ви молодці";
  • "Сил і терпіння вам";
  • "По-тихоньму все робиться";
  • "Потужно".
ремонт будинку в селі
Фото будинку до прибирання
Фото: Instagram
історії про ремонт старого будинку
Фото будинку після прибирання
Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Вчителька математики Ельміра наважилася купити старий будинок у селі та почати там життя з чистого аркуша. Ремонт у своїй новій оселі родина робить власними руками, паралельно ділячись із читачами корисними лайфхаками.