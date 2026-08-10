Від смітника до затишку: українців вразили кадри перевтілення старої хати — фото до і після

У мережі вразили кадрами перевтілення старої сільської хати та прибудинкової території після масштабного прибирання й відновлювальних робіт.

Нові власники розчистили захаращене подвір’я від завалів і заростей, облаштували ганок та повністю звільнили внутрішні кімнати від застарілих меблів і будівельного сміття.

На оприлюднених відео в Instagram (@mila_genaliuk) чудово видно контраст: якщо спочатку біля цегляного будинку лежали гори дощок, мотлоху та розросталися бур'яни, то після наведення ладу територія стала чистою та доглянутою. Власники оновили оздоблення прибудови, виклали плигку на ґанку й розгребли запущену теплицю, а всередині будинку підготували приміщення до подальшого ремонту.

Фото хати до прибирання Фото: Instagram Фото хати після прибирання Фото: Instagram

Користувачі соцмереж захопилися працьовитістю господарів та залишили безліч позитивних відгуків під публікацією:

Відео дня

"Ви молодці";

"Сил і терпіння вам";

"По-тихоньму все робиться";

"Потужно".

Фото будинку до прибирання Фото: Instagram Фото будинку після прибирання Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Переселенці з Херсонщини купили хату в селі за $1700 і показали, що там зараз.

Аліна з Дніпропетровщини стала власницею сільської хати неподалік Кривого Рогу й влаштувала для підписників екскурсію, розповівши як про переваги, так і про недоліки свого нового житла.

Вчителька математики Ельміра наважилася купити старий будинок у селі та почати там життя з чистого аркуша. Ремонт у своїй новій оселі родина робить власними руками, паралельно ділячись із читачами корисними лайфхаками.