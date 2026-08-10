Известная актриса рассказала, как встретила принцессу Диану прямо возле своего дома (фото)

Американская актриса Лорен Лапкус поделилась воспоминаниями о своей детской встрече с принцессой Дианой во время её визита в США в 1996 году. Звезда сериала "Теория большого взрыва" рассказала, как в 10-летнем возрасте ей удалось пожать руку леди Ди и сфотографировать её на одноразовый фотоаппарат.

Событие произошло 4 июня 1996 года в родном городе актрисы — Эванстоне, штат Иллинойс. Узнав о приезде принцессы Уэльской, Лорен вместе с подругой ждали её недалеко от дома. Девушкам удалось лично поздороваться с леди Ди и сделать несколько снимков, после чего взволнованные подруги ещё долго катались на велосипедах и кричали от восторга. Об этом актриса рассказала в эфире подкаста Pod Meets World.

"У меня нет ни одного селфи или чего-то подобного. Тогда мы пользовались одноразовыми фотоаппаратами и чем-то в этом роде. Мы с подругой пожали ей руку, а потом катались на велосипедах и просто кричали от восторга, кажется, целую вечность", — сказала актриса.

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В тот день на Диане был мятно-зеленый костюм с юбкой от Catherine Walker, жемчужное ожерелье и черная кожаная сумка Chanel — подарок Карла Лагерфельда, который принцесса впоследствии передала на благотворительный аукцион для сбора средств на борьбу со СПИДом.

Принцесса Диана в США Фото: коллаж Фокус

Этот визит состоялся в рамках трёхдневной поездки принцессы в США в качестве президента лондонской больницы Royal Marsden. Главной целью поездки было привлечение более 1 миллиона долларов на исследования онкологических заболеваний и развитие международного партнёрства в медицинской сфере.

В рамках программы в Эванстоне принцесса Уэльская встретила восторженную толпу во время прогулки по кампусу Северо-Западного университета и осмотрела работы британской скульпторши Барбары Хепворт в саду Музея искусств имени Мэри и Ли Блок. Завершающей частью визита стал частный прием, где леди Ди пообщалась с исследователями рака молочной железы, руководством университета и местными политиками.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

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Незадолго до смерти принцесса раскаялась перед сыновьями в том, что сделала ранее.