Відома акторка розповіла, як зустріла принцесу Діану просто біля свого дому (фото)
Американська акторка Лорен Лапкус поділилася спогадами про свою дитячу зустріч із принцесою Діаною під час її візиту до США у 1996 році. Зірка "Теорії великого вибуху" розповіла, як у 10-річному віці їй вдалося потиснути руку леді Ді та зробити її знімки на одноразовий фотоапарат.
Подія сталася 4 червня 1996 року в рідному місті акторки — Еванстоні, штат Іллінойс. Дізнавшись про приїзд принцеси Уельської, Лорен разом із подругою чекали на неї неподалік від дому. Дівчатам вдалося особисто привітатися з леді Ді та зробити кілька кадрів, після чого емоційні подруги ще довго каталися на велосипедах і кричали від захвату. Про це акторка розповіла у ефірі подкасту Pod Meets World.
"У мене немає жодних селфі чи чогось подібного. Тоді ми користувалися одноразовими фотоапаратами та чимось таким. Ми з подругою потиснули їй руку, а потім каталися на велосипедах і просто кричали від захвату, здається, цілу вічність", — сказала акторка.
Того дня на Діані був м’ятно-зелений костюм зі спідницею від Catherine Walker, перлове намисто та чорна шкіряна сумка Chanel — подарунок Карла Лагерфельда, яку принцеса згодом передала на благодійний аукціон для збору коштів на боротьбу зі СНІДом.
Цей візит відбувся в межах триденної поїздки принцеси до США у статусі президентки лондонського госпіталю Royal Marsden. Головною метою поїздки було залучення понад 1 мільйона доларів на дослідження онкологічних захворювань і розвиток міжнародного партнерства в медичній сфері.
У межах програми в Еванстоні принцеса Уельська зустріла захоплений натовп під час прогулянки кампусом Північно-Західного університету та оглянула роботи британської скульпторки Барбари Гепворт у саду Музею мистецтв імені Мері та Лі Блок. Завершальною частиною візиту став приватний прийом, де леді Ді поспілкувалася з дослідниками раку молочної залози, керівництвом університету та місцевими політиками.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Розкрито останні слова принцеси Діани її подрузі за день до смерті.
- На 13-й день народження Вільяма його вже покійна мати, принцеса Діана, зробила щось, що було для нього занадто.
Принцеса незадовго до смерті шкодувала перед синами про річ, яку зробила раніше.