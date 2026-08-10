Ирина Билык появилась на коленях у Зиброва: в каких отношениях они находятся (фото)

Украинская певица Ирина Билык и народный артист Украины Павел Зибров удивили поклонников ярким совместным фото, которое быстро привлекло внимание пользователей сети. На опубликованных снимках поп-дива игриво сидит на коленях у своего коллеги, что вызвало волну обсуждений среди фанатов.

Снимки были сделаны во время дружеской встречи артистов. Ирина Билык выбрала для отдыха стильный черный наряд с яркими розовыми перчатками, а Павел Зибров — лаконичную рубашку с принтом. На одном из фото в Instagram певица искренне улыбается и игриво демонстрирует беззаботное настроение, обнимая Павла за плечи.

Ирина Билык и Павел Зибров обнимаются Фото: Instagram

В каких отношениях находятся звезды?

Теплые и эмоциональные фотографии сразу вызвали вопросы у поклонников о характере их отношений. Однако ни о каком романе речи не идет — артистов связывает многолетняя крепкая дружба, взаимное уважение и коллегиальная поддержка в шоу-бизнесе.

Павел Зибров уже более 30 лет живёт в счастливом браке со своей женой Мариной, а Ирина Билык после развода с Асланом Ахмадовым в 2021 году остаётся незамужней. Поэтому такие тёплые объятия и непринуждённые кадры — это всего лишь дружеский юмор и проявление искренних тёплых чувств между давними коллегами по сцене.

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Напомним, ранее Фокус писал, что:

Ирина Билык появилась у себя дома в Зиброве, и жена певца отреагировала на это.

Артистка появилась во дворе своего дома летом и поразмышляла о искренности людей. "Скажите честно: вы действительно счастливы — или просто научились красиво это показывать?" — спросила артистка.

Кроме того, звезда поделилась с поклонниками откровенными размышлениями о социальном давлении на женщин и бесконечном списке их "обязанностей".