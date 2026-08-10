Ірина Білик показалась на колінах у Зіброва: в яких вони стосунках (фото)

Українська співачка Ірина Білик та народний артист України Павло Зібров здивували шанувальників яскравим спільним фото, яке швидко привернуло увагу мережі. На опублікованих знімках поп-діва грайливо сидить на колінах у свого колеги, викликавши хвилю обговорень серед фанатів.

Кадри були зроблені під час дружньої зустрічі артистів. Ірина Білик обрала для відпочинку стильний чорний аутфіт із яскравими рожевими рукавичками, а Павло Зібров — лаконічну сорочку з принтом. На одному із фото в Instagram співачка щиро посміхається й грайливо демонструє безтурботний настрій, обіймаючи Павла за плечі.

Ірина Білик і Павло Зібров обіймаються Фото: Instagram

У яких стосунках перебувають зірки?

Теплі та емоційні світлини одразу спровокували запитання серед прихильників про характер їхнього спілкування. Проте ні про який роман не йдеться — артистів пов'язує багаторічна міцна дружба, взаємна повага та колегіальна підтримка в шоу-бізнесі.

Павло Зібров вже понад 30 років перебуває у щасливому шлюбі зі своєю дружиною Мариною, а Ірина Білик після розлучення з Асланом Ахмадовим у 2021 році зберігає статус вільної жінки. Тож такі теплі обійми та невимушені кадри — це лише дружній гумор і вияв щирих теплих почуттів між давніми колегами по сцені.

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Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Ірина Білик показалася вдома в Зіброва, а дружина співака відреагувала на це.

Артистка показалася до своєму подвірʼї влітку та поміркувала про справжність людей. "Скажіть чесно: ви справді щасливі — чи просто навчилися красиво це показувати?" — запитала артистка.

Крім того, зірка поділилася з шанувальниками відвертими роздумами про суспільний тиск на жінок та нескінченний список їхніх "обов'язків".