"Это ужасно": Бритни Спирс призналась, что косметолог испортил ей лицо (фото)

44-летняя американская певица Бритни Спирс поделилась неудачным опытом косметических процедур, из-за которых её левый глаз оставался опущенным в течение четырёх недель. Исполнительница призвала поклонников более осторожно относиться к подобным манипуляциям и тщательно выбирать врача.

Причиной неприятного инцидента стала чрезмерная доза ботокса, которую косметолог ввел в область вокруг левого глаза. Об этом звезда рассказала в Instagram.

Бритни Спирс пожаловалась на неудачную инъекцию ботокса Фото: Instagram

Показывая пальцами положение лица на камеру, артистка откровенно призналась, что чувствовала себя очень неловко: "Это действительно ужасно, потому что он ввел столько ботокса в левый глаз, что он так опустился, и только сейчас начинает подниматься и возвращаться в нормальное состояние. Это так стыдно".

Этот заметный дефект сохранялся около месяца, поэтому певица предостерегла женщин от необдуманных изменений внешности и эмоционально завершила свой пост фразой: "Ты никому не можешь доверять!".

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Напомним, ранее Фокус писал, что:

Бритни Спирс вновь оказалась в центре семейного скандала: ее сыновья, Шон Престон и Джейден, серьезно обиделись на звездную мать из-за того, что она проигнорировала их совместный дебют на подиуме во время Недели моды в Париже. Мальчики восприняли отсутствие певицы как настоящий удар в спину, особенно после того, как они приложили немало усилий для восстановления отношений с ней.

Певица продала права на весь свой музыкальный каталог. Права на творчество Бритни выкупило независимое музыкальное издательство Primary Wave примерно за 200 миллионов долларов.

Кроме того, 44-летнюю американскую артистку заметили в компании неизвестного мужчины на фоне обсуждений её состояния здоровья.