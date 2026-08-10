"Це жахливо": Брітні Спірс зізналася, що косметолог зіпсував їй обличчя (фото)
44-річна американська співачка Брітні Спірс поділилася невдалим досвідом процедур краси, через який її ліве око залишалося опущеним протягом чотирьох тижнів. Виконавиця закликала шанувальників обережніше ставитися до подібних маніпуляцій і ретельно обирати лікаря.
Причиною неприємного інциденту стала надмірна доза ботоксу, яку косметолог ввів у ділянку навколо лівого ока. Про це зірка розповіла в Instagram.
Демонструючи пальцями положення обличчя на камеру, артистка відверто зізналася, що почувалася дуже ніяково: "Це справді жахливо, бо він ввів стільки ботоксу в ліве око, що воно так опустилося, і тільки зараз починає підніматися й повертатися до нормального стану. Це так соромно".
Помітний дефект зберігався близько місяця, тож співачка застерегла жінок від безконтрольних змін зовнішності та емоційно підсумувала свій допис фразою: "Ти нікому не можеш довіряти!".
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Брітні Спірс знову опинилася в центрі сімейного скандалу: її сини, Шон Престон та Джейден, серйозно образилися на зіркову матір через те, що вона проігнорувала їхній спільний дебют на подіумі під час Тижня моди в Парижі. Хлопці сприйняли відсутність співачки як справжній удар у спину, особливо після того, як вони доклали чимало зусиль для відновлення стосунків із нею.
- Співачка продала права на весь свій музичний каталог. Права на творчість Брітні викупило незалежне музичне видавництво Primary Wave приблизно за 200 мільйонів доларів.
Крім того, 44-річну американську артистку помітили разом з невідомим чоловіком на тлі обговорень її стану здоров’я.