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"Це жахливо": Брітні Спірс зізналася, що косметолог зіпсував їй обличчя (фото)

Брітні Спірс як заращ виглядає 44-річна співачка
Співачка Брітні Спірс | Фото: Instagram

44-річна американська співачка Брітні Спірс поділилася невдалим досвідом процедур краси, через який її ліве око залишалося опущеним протягом чотирьох тижнів. Виконавиця закликала шанувальників обережніше ставитися до подібних маніпуляцій і ретельно обирати лікаря.

Причиною неприємного інциденту стала надмірна доза ботоксу, яку косметолог ввів у ділянку навколо лівого ока. Про це зірка розповіла в Instagram.

як зараз виглядає брітні спірс
Брітні Спірс поскаржилась на невдалу ін'єкцію ботоксу
Фото: Instagram

Демонструючи пальцями положення обличчя на камеру, артистка відверто зізналася, що почувалася дуже ніяково: "Це справді жахливо, бо він ввів стільки ботоксу в ліве око, що воно так опустилося, і тільки зараз починає підніматися й повертатися до нормального стану. Це так соромно".

Помітний дефект зберігався близько місяця, тож співачка застерегла жінок від безконтрольних змін зовнішності та емоційно підсумувала свій допис фразою: "Ти нікому не можеш довіряти!".

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Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

  • Брітні Спірс знову опинилася в центрі сімейного скандалу: її сини, Шон Престон та Джейден, серйозно образилися на зіркову матір через те, що вона проігнорувала їхній спільний дебют на подіумі під час Тижня моди в Парижі. Хлопці сприйняли відсутність співачки як справжній удар у спину, особливо після того, як вони доклали чимало зусиль для відновлення стосунків із нею.
  • Співачка продала права на весь свій музичний каталог. Права на творчість Брітні викупило незалежне музичне видавництво Primary Wave приблизно за 200 мільйонів доларів.

Крім того, 44-річну американську артистку помітили разом з невідомим чоловіком на тлі обговорень її стану здоров’я.