"Це жахливо": Брітні Спірс зізналася, що косметолог зіпсував їй обличчя (фото)

44-річна американська співачка Брітні Спірс поділилася невдалим досвідом процедур краси, через який її ліве око залишалося опущеним протягом чотирьох тижнів. Виконавиця закликала шанувальників обережніше ставитися до подібних маніпуляцій і ретельно обирати лікаря.

Причиною неприємного інциденту стала надмірна доза ботоксу, яку косметолог ввів у ділянку навколо лівого ока. Про це зірка розповіла в Instagram.

Брітні Спірс поскаржилась на невдалу ін'єкцію ботоксу Фото: Instagram

Демонструючи пальцями положення обличчя на камеру, артистка відверто зізналася, що почувалася дуже ніяково: "Це справді жахливо, бо він ввів стільки ботоксу в ліве око, що воно так опустилося, і тільки зараз починає підніматися й повертатися до нормального стану. Це так соромно".

Помітний дефект зберігався близько місяця, тож співачка застерегла жінок від безконтрольних змін зовнішності та емоційно підсумувала свій допис фразою: "Ти нікому не можеш довіряти!".

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Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Брітні Спірс знову опинилася в центрі сімейного скандалу: її сини, Шон Престон та Джейден, серйозно образилися на зіркову матір через те, що вона проігнорувала їхній спільний дебют на подіумі під час Тижня моди в Парижі. Хлопці сприйняли відсутність співачки як справжній удар у спину, особливо після того, як вони доклали чимало зусиль для відновлення стосунків із нею.

Співачка продала права на весь свій музичний каталог. Права на творчість Брітні викупило незалежне музичне видавництво Primary Wave приблизно за 200 мільйонів доларів.

Крім того, 44-річну американську артистку помітили разом з невідомим чоловіком на тлі обговорень її стану здоров’я.