Украинка показала дом в вымирающей деревне: "Очень больно" (фото)
Украинка по имени Людмила показала дом в вымирающей деревне в Хмельницкой области, что некоторым даже напомнило Великобританию.
В Instagram (lydducia) женщина провела мини-экскурсию по двору дома в селе Притуловка.
Украинка показала дом в исчезающей деревне
"Очень больно видеть такую картину. Село Притуловка, дом, который, судя по всему, пустует уже пару лет, и осознание того, что совсем недавно кто-то ещё выходил к воротам, набирал воду из колодца и просто жил своей обыденной деревенской жизнью", — подписала видео Людмила.
Впрочем, пользователи сети в комментариях отметили, что именно в том доме, который показали на видео, живут люди.
"Возможно, — подумала я, — что здесь никто не живет, потому что стекло в дверях разбито, а тропинка выглядит так, будто в дом редко заходят, но, может, я ошиблась", — ответила автор видео.
Реакция сети
В комментариях люди выразили восторг от красоты дома, а некоторые сравнили забор с британским:
- "Какой красивый домик".
- "Классный забор, как будто где-то в Великобритании".
- "Предлагайте это переселенцам, я бы переехал, но с деньгами сложно".
- "Именно этот дом ухаживают, хотя здесь постоянно никто не живет (говорю как недавний местный житель). Потому что видно, что здесь периодически косят, обрезают деревья и т.д. Те дома, которые годами стоят без присмотра, зарастают настолько, что летом их едва можно разглядеть".
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Украинка по имени Маричка показала, как преобразила дом в деревне, где теперь может отдохнуть любой желающий.
- Переселенка Настя Чак рассказала подписчикам, как продвигается ремонт загородного дома, который она приобрела вместе с мужем.
Кроме того, украинка, которая до войны жила в центре Харькова и нанимала людей для работы по дому, решилась переехать в деревню в Карпатах.