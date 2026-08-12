Украинка показала дом в вымирающей деревне: "Очень больно" (фото)

Украинка по имени Людмила показала дом в вымирающей деревне в Хмельницкой области, что некоторым даже напомнило Великобританию.

В Instagram (lydducia) женщина провела мини-экскурсию по двору дома в селе Притуловка.

Украинка показала дом в исчезающей деревне

"Очень больно видеть такую картину. Село Притуловка, дом, который, судя по всему, пустует уже пару лет, и осознание того, что совсем недавно кто-то ещё выходил к воротам, набирал воду из колодца и просто жил своей обыденной деревенской жизнью", — подписала видео Людмила.

Впрочем, пользователи сети в комментариях отметили, что именно в том доме, который показали на видео, живут люди.

"Возможно, — подумала я, — что здесь никто не живет, потому что стекло в дверях разбито, а тропинка выглядит так, будто в дом редко заходят, но, может, я ошиблась", — ответила автор видео.

Відео дня

Украинка показала дом в исчезающей деревне Фото: Instagram

Дом в деревне Фото: Instagram

Дом в селе Притуловка Фото: Instagram

Реакция сети

В комментариях люди выразили восторг от красоты дома, а некоторые сравнили забор с британским:

"Какой красивый домик".

"Классный забор, как будто где-то в Великобритании".

"Предлагайте это переселенцам, я бы переехал, но с деньгами сложно".

"Именно этот дом ухаживают, хотя здесь постоянно никто не живет (говорю как недавний местный житель). Потому что видно, что здесь периодически косят, обрезают деревья и т.д. Те дома, которые годами стоят без присмотра, зарастают настолько, что летом их едва можно разглядеть".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

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Переселенка Настя Чак рассказала подписчикам, как продвигается ремонт загородного дома, который она приобрела вместе с мужем.

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