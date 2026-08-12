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Стиль життя

Українка показала хату у вимираючому селі: "Дуже боляче" (фото)

Хата в закинутому селі
Хата в селі | Фото: колаж Фокус

Українка на імʼя Людмила показала хату у вимираючому селі на Хмельниччині, чим декому нагадала навіть Британію.

В Instagram (lydducia) жінка провела мініекскурсію подвірʼям будинку в селі Притулівка.

Українка показала хату у вимираючому селі

"Дуже боляче бачити таку картину. Село Притулівка, хата, яка з вигляду пуста пару років, і розуміння, що недавно хтось ще виходив до фіртки, набирав воду з колодязя і просто жив своє буденне сільське життя", — підписала відео Людмила.

Втім, користувачі мережі в коментарях зазначили, що конкретно в хаті, яку показали на відео, живуть люди.

"Можливо, так подумала я, що не живуть, бо скло вибите в дверях і стежка така, ніби не ходять часто до хати, але може помилилась", — відповіла авторка відео.

хата в селі
Українка показала хату у вимираючому селі
Фото: Instagram
хата в селі
Хата в селі
Фото: Instagram
хата в селі
Хата в селі Притулівка
Фото: Instagram

Реакція мережі

У коментарях люди висловили захват від краси хатини, а дехто порівняв паркан з британським:

Відео дня
  • "Яка гарна хатинка".
  • "Класний паркан, наче десь в Британії".
  • "Пропонуйте це переселенцям, я б переїхав, але з грошима важко".
  • "Саме ця хата доглядається, хоч і постійно тут ніхто не живе (кажу як з недавніх пір місцевий). Бо видно, що тут періодично прокошують, дерева обрізають і т.д. Ті хати, які роками стоять без догляду, вони заростають настільки, що ледве влітку проглядаються".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Крім того, українка, яка до великої війни мешкала в центрі Харкова й наймала людей для хатніх справ, зважилась на переїзд у село в Карпатах.