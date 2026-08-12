Українка показала хату у вимираючому селі: "Дуже боляче" (фото)

Українка на імʼя Людмила показала хату у вимираючому селі на Хмельниччині, чим декому нагадала навіть Британію.

В Instagram (lydducia) жінка провела мініекскурсію подвірʼям будинку в селі Притулівка.

Українка показала хату у вимираючому селі

"Дуже боляче бачити таку картину. Село Притулівка, хата, яка з вигляду пуста пару років, і розуміння, що недавно хтось ще виходив до фіртки, набирав воду з колодязя і просто жив своє буденне сільське життя", — підписала відео Людмила.

Втім, користувачі мережі в коментарях зазначили, що конкретно в хаті, яку показали на відео, живуть люди.

"Можливо, так подумала я, що не живуть, бо скло вибите в дверях і стежка така, ніби не ходять часто до хати, але може помилилась", — відповіла авторка відео.

Українка показала хату у вимираючому селі Фото: Instagram

Хата в селі Фото: Instagram

Хата в селі Притулівка Фото: Instagram

Реакція мережі

У коментарях люди висловили захват від краси хатини, а дехто порівняв паркан з британським:

Відео дня

"Яка гарна хатинка".

"Класний паркан, наче десь в Британії".

"Пропонуйте це переселенцям, я б переїхав, але з грошима важко".

"Саме ця хата доглядається, хоч і постійно тут ніхто не живе (кажу як з недавніх пір місцевий). Бо видно, що тут періодично прокошують, дерева обрізають і т.д. Ті хати, які роками стоять без догляду, вони заростають настільки, що ледве влітку проглядаються".

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