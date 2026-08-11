Депутат Грищук разводится с известной актрисой после 18 лет вместе (фото)
Звезда студии "Мамахихотала" Анна Гресь и народный депутат Роман Грищук объявили о разводе после 18 лет вместе и рождения общего сына.
Об этом актриса сообщила в Facebook, не раскрывая подробностей своего решения. Такое же заявление народный депутат опубликовал в своем Instagram.
Гресь и Грищук разводятся
"Мы подаем заявление о разводе. Это последнее, о чем хотелось бы писать публично. Тем более — в такое время, как сейчас. Но почти вся наша супружеская жизнь была довольно публичной, поэтому считаем правильным сообщить и о завершении этого этапа", — говорится в заявлении.
Звездная супружеская пара подчеркнула, что они искренне благодарны друг другу за годы, прожитые вместе.
"В нашей жизни было много счастливых моментов, а самым большим подарком стало рождение нашего сына Тимаси. Мы всегда были, есть и будем для него любящими родителями. Он — наша безусловная любовь и самая большая гордость", — отметили Анна и Роман.
Экс-пара говорит, что их решение взвешенное и они долго к нему шли.
История любви Грищука и Гресь
История этой пары началась еще в 2008 году, когда они оба были студентами Киевского политехнического института (КПИ). Они вместе выступали за студенческую команду КВН "Сборная КПИ". Студенческое увлечение переросло в крупный профессиональный проект — юмористическую студию "Мамахихотала".
В сентябре 2014 года во время концерта студии Роман неожиданно для Анны сделал ей предложение руки и сердца прямо на сцене. Осенью 2015 года они официально поженились.
В 2019 году Грищук оставил юмор и ушел в политику, став народным депутатом Украины от партии "Слуга народа". Анна продолжила медийную карьеру, развивая свой блог.
30 октября 2019 года у пары родился сын, которого назвали Тимофеем.
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