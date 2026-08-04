Известная украинская актриса показалась в слезах после развода (фото)

Украинская актриса театра и кино Таисия Хвостова после развода с коллегой по цеху Ярославом Шахториным честно призналась, что за последний год пережила сложный период в жизни.

Звезда спектакля "Наши Кайдаши" и сериала "Женский врач" после новостей об изменениях в личной жизни поделилась эмоциональным видео в Instagram.

Таисия Хвостова тяжело пережила развод

На кадрах, которые публика ранее не видела, девушка не сдерживает слёз. Актриса призналась, что долго пыталась не показывать свои переживания и делала вид, что всё в порядке.

"Вы видели, как я держалась. Но не видели, сколько раз я разваливалась… Причём во всех сферах жизни. Поэтому 2026 год ставит меня на испытание. Но всё, что нас не убивает…" — написала Хвостова.

Таисия Хвостова Фото: Instagram

Хвостовая и Шахторин расстались

Накануне украинские актёры Таисия Хвостова и Ярослав Шахторин поставили точку в своих 9-летних отношениях. О расставании пара сообщила в Instagram, объяснив, почему их давно не видели вместе на публике.

Відео дня

Решение расстаться пара обдумывала в течение длительного времени и окончательно приняла его несколько месяцев назад. Таисия подчеркнула, что они с Ярославом расстались без взаимных обвинений и скандалов. Более того, они планируют и в дальнейшем сотрудничать в совместных проектах, сохраняя профессиональные отношения.

Таисия Хвостова и Ярослав Шахторин Фото: Instagram

"Мы больше не вместе. Многие из вас заметили, что мы не появляемся вместе. Вы писали, спрашивали, но у меня не хватало сил ответить. Пришло время поделиться нашим совместным решением — дальше идти разными путями", — написала актриса.

Пара была вместе девять лет: официально они поженились в октябре 2022 года, а свадьбу отпраздновали в 2023 году.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Украинская певица Камалия после развода с бизнесменом пакистанского происхождения Мохаммадом Захуром завела новый роман, но пережила измену.

Украинская певица и бывшая солистка группы "ВИА Гра" Санта Димопулос прокомментировала развод с мужем-бизнесменом Игорем Кучеренко, который старше её на 18 лет.

Кроме того, актриса Виктория Билан-Ращук публично рассказала о причинах развода после рождения сына.