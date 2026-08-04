Відома українська акторка показалася в сльозах після розлучення (фото)

Українська акторка театру та кіно Таїсія Хвостова після розлучення з колегою по цеху Ярославом Шахторіним чесно зізналася, що переживала складний період у житті за останній рік.

Зірка вистави "Наші Кайдаші" та серіалу "Жіночий лікар" після новин про зміни в особистому житті поділилася емоційним відео в Instagram.

Таїсія Хвостова важко пережила розлучення

На кадрах, які публіка раніше не бачила, дівчина не стримує сліз. Акторка зізналася, що довго намагалася не показувати свої переживання і вдавала, що все добре.

"Ви бачили, як я трималася. Але не бачили, скільки разів я розсипалася… Причому в усіх сферах життя. Тому 2026 мене випробовує. Але все, що нас не вбиває…" — написала Хвостова.

Таїсія Хвостова Фото: Instagram

Хвостова та Шахторін розлучилися

Напередодні українські актори Таїсія Хвостова та Ярослав Шахторін поставили крапку у своїх 9-річних стосунках. Про розрив пара повідомила в Instagram, пояснивши, чому їх довго не бачили разом на публіці.

Відео дня

Рішення розійтися пара виношувала тривалий час і остаточно ухвалила його кілька місяців тому. Таїсія наголосила, що вони з Ярославом розійшлися без взаємних звинувачень і скандалів. Ба більше, вони планують надалі співпрацювати у спільних проєктах, зберігаючи професійні стосунки.

Таїсія Хвостова та Ярослав Шахторін Фото: Instagram

"Ми більше не разом. Багато хто з вас помітив, що ми не з'являємося разом. Ви писали, запитували, але в мене не було сил відповісти. Настав час поділитися нашим спільним рішенням — далі йти різними шляхами", — написала акторка.

Пара була разом дев'ять років: офіційно одружилися вони в жовтні 2022-го, а весілля відсвяткували у 2023 році.

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