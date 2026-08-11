Нардеп Грищук розлучається з відомою акторкою після 18 років разом (фото)

Зірка студії "Мамахихотала" Анна Гресь і народний депутат Роман Грищук оголосили про розлучення після 18 років разом та народження спільного сина.

Про це акторка повідомила у Facebook, не розкриваючи деталей свого рішення. Таку сама заяву нардеп опублікував у своєму Instagram.

Гресь та Грищук розлучаються

"Подаємо заяву на розлучення. Це останнє, про що хотілося б писати публічно. Тим більше — у такий час, як зараз. Але майже все наше подружнє життя було доволі публічним, тому вважаємо правильним повідомити й про завершення цього етапу", — йдеться в заяві.

Зіркове подружжя наголосило, що вони щиро вдячні одне одному за роки, прожиті разом.

"У нашому житті було багато щасливих моментів, а найбільшим подарунком стало народження нашого сина Тімасі. Ми завжди були, є і будемо для нього люблячими батьками. Він — наша безумовна любов і найбільша гордість", — зазначили Анна та Роман.

Відео дня

Анна Гресь та Роман Грищук Фото: Facebook

Експара каже, що їхнє рішення зважене і вони довго до цього йшли.

Анна Гресь та Роман Грищук Фото: Facebook

Історія кохання Грищука та Гресь

Історія пари розпочалася ще у 2008 році, коли вони обоє були студентами Київського політехнічного інституту (КПІ). Вони разом виступали за студентську команду КВК "Збірна КПІ". Студентське захоплення переросло у великий професійний проєкт — гумористичну студію "Мамахихотала".

У вересні 2014 року під час концерту студії Роман неочікувано для Анни зробив їй пропозицію руки та серця прямо на сцені. Восени 2015 року вони офіційно побралися.

У 2019 році Грищук залишив гумор та пішов у політику, ставши народним депутатом України від партії "Слуга народу". Анна продовжила медійну кар'єру, розвиваючи свій блог.

30 жовтня 2019 року у пари народився син, якого назвали Тимофієм.

Анна Гресь та Роман Грищук із сином Фото: Facebook

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Українська акторка театру та кіно Таїсія Хвостова після розлучення з колегою по цеху Ярославом Шахторіним показалася в сльозах.

Українська співачка та колишня солістка гурту "ВІА Гра" Санта Дімопулос прокоментувала розлучення з чоловіком-бізнесменом Ігорем Кучеренком, старшим за неї на 18 років.

Крім того, акторка Вікторія Білан-Ращук публічно розповіла про причини розлучення після народження сина.