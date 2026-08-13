Жизнь как у бабушки, но с Wi-Fi: украинцам предлагают аутентичную хату за копейки (фото)

В селе Проскуровка в Хмельницкой области предлагают опробовать новый формат "медленного" отдыха — в аутентичной глинобитной хижине на холме. Сюда едут ради эстетики украинской деревни, возможности поработать под пение птиц и полной перезагрузки вдали от городского шума.

Главная привлекательность дома — его сохранившийся интерьер, который бережно адаптировали к потребностям современных путешественников. Внутри трёхкомнатного дома, рассчитанного на четырёх человек, сохранили традиционную печь, украсив её яркой цветочной росписью. Фотографии этого дома опубликовали в Instagram.

Домик на горе в Хмельницкой области Фото: Instagram

Атмосферу дома дополняют ажурные занавески на окнах, из которых открывается вид на холмы, и узорчатые ковры на полу. Несмотря на сельский уклад, здесь позаботились и о комфорте для удаленной работы: в доме есть высокоскоростной оптоволоконный интернет, Wi-Fi и два оборудованных рабочих места. Приготовление пищи организовано в отдельной летней кухне с газовой плитой, холодильником и всей необходимой посудой.

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Быт в домике максимально приближен к традиционному: туалет и летний душ расположены во дворе, а родниковая вода подается из местного крана без использования электроэнергии и заливается в душ вручную. Для тех, кто стремится к большему комфорту, в 20 минутах ходьбы находится основной центр, где за дополнительную плату можно принять горячий душ, постирать вещи или заказать домашние обеды.

Расположение села открывает множество возможностей для отдыха на свежем воздухе. В 15 минутах ходьбы от дома находится природный источник с купелью, а саму Проскуровку окружают смешанные леса и река. В получасе ходьбы находится соседнее село Малиевцы, известное своим старинным парком, дворцом Орловских и живописным рукотворным водопадом на скале.

Аренда хижины возможна на срок от семи дней, а неделя проживания стоит 3 200 гривен; разрешается приезжать с домашними животными. Добраться до села можно на собственном автомобиле по асфальтированной дороге или на общественном транспорте через Ярмолинцы и Хмельницкий. До ближайшей железнодорожной станции в Дунаевцах организаторы предоставляют трансфер.

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