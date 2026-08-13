Життя як у бабусі, але з Wi-Fi: українцям пропонують автентичну хату за копійки (фото)

У селі Проскурівка на Хмельниччині пропонують випробувати новий формат повільного відпочинку — у автентичній мазаній хатині на пагорбі. Сюди їдуть за естетикою українського села, можливістю попрацювати під спів пташок та повним перезавантаженням подалі від міського шуму.

Головна привабливість помешкання — його збережений інтер'єр, який дбайливо адаптували під запити сучасних мандрівників. Усередині трикімнатної хати, розрахованої на чотирьох осіб, зберегли традиційну піч, прикрасивши її яскравим квітковим розписом. Фотографії цього будинку опублікували в Instagram.

Хатинка на горі на Хмельниччині Фото: Instagram

Атмосферу хати доповнюють ажурні фіранки на вікнах, з яких відкривається краєвид на пагорби, та візерунчасті килими на долівці. Попри сільський побут, тут подумали й про комфорт для віддаленої роботи: у хаті є швидкісний оптичний інтернет, Wi-Fi та два облаштовані робочі місця. Приготування їжі організоване в окремій літній кухні з газовою плитою, холодильником і всім необхідним посудом.

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Побут у хатинці максимально наближений до традиційного: туалет і літній душ розташовані на подвір'ї, а джерельна вода подається з місцевого крана без використання електроенергії та заливається в душ вручну. Для тих, хто прагне більшого комфорту, за 20 хвилин пішки діє основний осередок, де за додаткову плату можна прийняти гарячий душ, попрати речі або замовити домашні обіди.

Розташування села пропонує чимало варіантів для дозвілля на свіжому повітрі. За 15 хвилин від помешкання є природне джерело з купеллю, а саму Проскурівку оточують мішані ліси та річка. За пів години пішої ходи знаходиться сусіднє село Маліївці, відоме своїм старовинним парком, палацом Орловських та мальовничим рукотворним водоспадом на скелі.

Оренда хатини можлива на термін від семи днів, а тиждень проживання коштує 3 200 гривень, дозволено приїжджати з домашніми тваринами. Добратися до села можна власним авто по асфальтованій дорозі або громадським транспортом через Ярмолинці та Хмельницький. До найближчої залізничної станції в Дунаївцях організатори надають трансфер.

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