18-летний сын Анджелины Джоли и Брэда Питта выглядит неузнаваемо (фото)

18-летний сын Брэда Питта и Анджелины Джоли, Нокс, дебютировал с новой прической.

Молодого человека, который не впервые экспериментирует со своей внешностью, заметили во время пробежки в Лос-Анджелесе.

Нокс Джоли покрасил волосы

18-летний парень выглядел расслабленным, занимаясь спортом с друзьями после тренировки по муай-тай и демонстрируя цвет волос, который сильно отличался от его обычного светлого.

У Нокса были окрашенные рыжие волосы, закрепленные шпильками, что обнажало выбритые участки по бокам. Он был одет в тёмную футболку с принтом и чёрные шорты.

Нокс Джоли Фото: Backgrid

Сын Брэда Питта не общается с ним

Отношения Нокса с его знаменитым отцом натянуты, о чём свидетельствует тот факт, что подросток вычеркнул фамилию актёра из своего аттестата об окончании средней школы на выпускной церемонии в июне.

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Юноша следует примеру своих пяти братьев и сестёр, дистанцируясь от Брэда, которого не фотографировали на публике с детьми с 2016 года, когда он развелся со своей женой Анджелиной Джоли.

Брэд и Анджелина были вместе с 2005 года до их развода в 2016 году после инцидента на частном самолете между актером и его старшим сыном Мэддоксом, которому на тот момент было 15 лет.

Анджелина Джоли и Брэд Питт с детьми Фото: Wireimage

Нокс и Вивьен отпраздновали своё 18-летие 12 июля.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Сын Анджелины Джоли и Брэда Питта Нокс — почти точная копия своего отца, с которым они не поддерживают отношений.

Сын Джоли и Питта дебютировал с новой причёской, окрасив волосы в розовый цвет.

Кроме того, старший родной брат американской актрисы, 53-летний актёр Джеймс Хейвен, признался, что на самом деле является геем.