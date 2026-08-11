18-річний син Анджеліни Джолі та Бреда Пітта виглядає невпізнавано (фото)

18-річний син Бреда Пітта та Анджеліни Джолі, Нокс, дебютував з новою трансформацією волосся.

Юнака, який не вперше експериментує із зовнішністю, помітили під час пробіжки в Лос-Анджелесі.

Нокс Джолі пофарбував волосся

18-річний хлопець виглядав розслаблено, займаючись спортом з друзями після тренування з муай-тай, демонструючи колір волосся, який сильно відрізнявся від його звичайного світлого.

Натомість Нокс мав фарбоване руде волосся, укладене в шпильки, що оголювало виголений шар з боків. Він був одягнений у темну футболку з принтом та чорні шорти.

Нокс Джолі Фото: Backgrid

Син Бреда Пітта не спілкується з ним

Стосунки Нокса з його знаменитим батьком напружені, про що свідчить те, що підліток викреслив прізвище актора зі свого атестата про закінчення середньої школи на церемонії випуску в червні.

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Юнак наслідує своїх п'ятьох братів і сестер, дистанціюючись від Бреда, якого не фотографували публічно з дітьми з 2016 року, коли він розлучився зі своєю дружиною Анджеліною Джолі.

Бред і Анджеліна були разом з 2005 року до їхнього розлучення у 2016 році після інциденту на приватному літаку між актором та його старшим сином Меддоксом, якому на той час було 15 років.

Анджеліна Джолі та Бред Пітт з дітьми Фото: Wireimage

Нокс і Вів'єн відсвяткували своє 18-річчя 12 липня.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Син Анджеліни Джолі та Бреда Пітта Нокс — майже точна копія свого батька, з яким вони не підтримують стосунків.

Син Джолі та Пітта дебютував з перетворенням волосся, пофарбувавши його в рожевий.

Крім того, старший рідний брат американської акторки, 53-річний актор Джеймс Гейвен, зізнався, що насправді є геєм.