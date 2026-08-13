Украинцы купили дом в деревне в 16 км от Киева: что они там сделали (фото)

Украинка по имени Мила Геналюк показала, как она ремонтирует дом, купленный в 16 км от Киева, готовя его как к лету, так и к зиме.

В своём Instagram (mila_genaliuk) женщина приоткрывает завесу над их ремонтом.

Киевляне купили дом в деревне

"Купила дом в деревне ради контента. Такие комментарии я получаю не в первый раз. На самом деле я купила не контент, мы приобрели дачу и активно готовим её к проживанию. Да, и не только летом, но и зимой тоже", — говорит Мила.

По её словам, подписчики увидят, как они ремонтируют дом, ошибаются, учатся и радуются маленьким победам.

"Но за каждым кадром будет не постановка, а реальность. Контент — лишь следствие жизни, а не её причина", — добавила автор видео.

Мила уверена, что самые ценные преображения происходят не с домом, а с людьми.

Відео дня

Киевляне купили дом в деревне Фото: Instagram

Киевляне купили дом в деревне Фото: Instagram

Киевляне купили дом в деревне Фото: Instagram

Мила не раскрывает цену дома, но говорит, что классную дачу или недвижимость не всегда можно найти на OLX через риэлторов: "Иногда лучшие варианты находят совсем по-другому — когда ездишь, смотришь, расспрашиваешь людей и ищешь "среди своих".

На даче делают ремонт Фото: Instagram

На даче делают ремонт Фото: Instagram

Дом в деревне в 16 км от Киева Фото: Instagram

Реакция сети

В комментариях люди выразили восторг от увиденного и пожелали Миле успехов:

"Вы молодцы. Смотреть на это вдохновляет, я сама теперь захотела".

"А ещё больше времени, усилий и вдохновения, чтобы всё это снимать и делиться с подписчиками. Так могут делать лишь единицы, и вы в том списке".

"Молодцы, у вас есть силы, вы доведете дело до конца, вы делаете это для себя".

"Очень интересно".

"Это взвешенное решение, тяжелый труд, финансовые затраты и масса времени и сил".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Украинка по имени Людмила показала дом в вымирающей деревне в Хмельницкой области, что некоторым даже напомнило Великобританию.

Украинка по имени Маричка показала, как преобразила дом в деревне, где теперь может отдохнуть любой желающий.

Кроме того, переселенка Настя Чак рассказала подписчикам, как продвигается ремонт загородного дома, который она приобрела вместе с мужем.