Українці купили хату в селі за 16 км від Києва: що вони там зробили (фото)

Українка на імʼя Міла Геналюк показала, як вона змінює куплену за 16 км від Києва хату, готуючи її як до літа, так і до зими.

У своєму Instagram (mila_genaliuk) жінка привідкриває завісу над їхнім ремонтом.

Кияни купили хату в селі

"Купила хату в селі для контенту. Саме такий коментар я отримую не вперше. Насправді я купила не контент, ми придбали дачу і активно готуємо її до умов існування. Так, і не лише влітку, а й взимку теж", — каже Міла.

За її словами, підписники побачать, як вони відновлюють будинок, помиляються, вчаться, радіють маленьким перемогам.

"Але за кожним кадром буде не постанова, а реальність. Контент — лише наслідок життя, а не його причина", — додала авторка відео.

Міла впевнена, що найцінніші перевтілення відбуваються не з будинком, а з людьми.

Відео дня

Кияни купили хату в селі Фото: Instagram

Кияни купили хату в селі Фото: Instagram

Кияни купили хату в селі Фото: Instagram

Міла не розкриває ціну будинку, але каже, що класну дачу чи нерухомість не завжди знайдеш на OLX через ріелторів: "Іноді найкращі варіанти знаходяться зовсім інакше — коли їздиш, дивишся, питаєш у людей і шукаєш "серед своїх".

На дачі роблять ремонт Фото: Instagram

На дачі роблять ремонт Фото: Instagram

Хата в селі за 16 км від Києва Фото: Instagram

Реакція мережі

У коментарях люди висловили захват від побаченого та побажали Мілі успіху:

"Ви молодці. Надихає дивитись, ще тепер собі захотіла".

"А ще більше часу, зусилля та натхнення все це знімати та ділитися із підписниками. Так можуть робити одиниці і ви у тому списку".

"Молодці, маєте сили, доведете до кінця, для себе робите".

"Дуже цікаво".

"Це виважене рішення, важкий труд, фінансові витрати і купа часу та здоров'я покладена".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Українка на імʼя Людмила показала хату у вимираючому селі на Хмельниччині, чим декому нагадала навіть Британію.

Українка на імʼя Марічка показала, як перетворила хату в селі, де тепер може відпочити будь-хто охочий.

Крім того, переселенка Настя Чак розповіла підписникам, як просувається ремонт заміського будинку, який вона придбала разом з чоловіком.