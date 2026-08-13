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Українці купили хату в селі за 16 км від Києва: що вони там зробили (фото)

Кияни купили хату в селі та роблять там ремонт
Кияни купили хату в селі | Фото: колаж Фокус

Українка на імʼя Міла Геналюк показала, як вона змінює куплену за 16 км від Києва хату, готуючи її як до літа, так і до зими.

У своєму Instagram (mila_genaliuk) жінка привідкриває завісу над їхнім ремонтом.

Кияни купили хату в селі

"Купила хату в селі для контенту. Саме такий коментар я отримую не вперше. Насправді я купила не контент, ми придбали дачу і активно готуємо її до умов існування. Так, і не лише влітку, а й взимку теж", — каже Міла.

За її словами, підписники побачать, як вони відновлюють будинок, помиляються, вчаться, радіють маленьким перемогам.

"Але за кожним кадром буде не постанова, а реальність. Контент — лише наслідок життя, а не його причина", — додала авторка відео.

Міла впевнена, що найцінніші перевтілення відбуваються не з будинком, а з людьми.

Відео дня
Кияни купили хату в селі
Кияни купили хату в селі
Фото: Instagram
Кияни купили хату в селі
Кияни купили хату в селі
Фото: Instagram
Кияни купили хату в селі
Кияни купили хату в селі
Фото: Instagram

Міла не розкриває ціну будинку, але каже, що класну дачу чи нерухомість не завжди знайдеш на OLX через ріелторів: "Іноді найкращі варіанти знаходяться зовсім інакше — коли їздиш, дивишся, питаєш у людей і шукаєш "серед своїх".

На дачі роблять ремонт
На дачі роблять ремонт
Фото: Instagram
На дачі роблять ремонт
На дачі роблять ремонт
Фото: Instagram
дача в селі
Хата в селі за 16 км від Києва
Фото: Instagram

Реакція мережі

У коментарях люди висловили захват від побаченого та побажали Мілі успіху:

  • "Ви молодці. Надихає дивитись, ще тепер собі захотіла".
  • "А ще більше часу, зусилля та натхнення все це знімати та ділитися із підписниками. Так можуть робити одиниці і ви у тому списку".
  • "Молодці, маєте сили, доведете до кінця, для себе робите".
  • "Дуже цікаво".
  • "Це виважене рішення, важкий труд, фінансові витрати і купа часу та здоров'я покладена".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Крім того, переселенка Настя Чак розповіла підписникам, як просувається ремонт заміського будинку, який вона придбала разом з чоловіком.