Молдоване приехали на отдых в Украину: что их больше всего удивило (фото)

Молдоване Мария и Саша рассказали о поездке в Украину. Они побывали в летних Карпатах и поделились своими впечатлениями.

Супруги признались в своем TikTok (marykorotinskaia), что именно им не понравилось и на каком языке они говорили в Украине.

Молдоване побывали в Украине

"Мы ехали именно в Буковель. И это видео будет о том, как здорово мы провели время", — сказала Мария.

Женщина подчеркнула, что они влюблены в Карпаты.

"Это было такое классное путешествие. Мы поехали туда на 4 дня и 3 ночи. Мы так хорошо отдохнули, было просто здорово. Мы просто наслаждались горами, этими дорогами", — призналась иностранка.

Мария даже чувствует, что за время этой поездки она сильно повзрослела.

"Ты как будто в другой реальности. Когда мы приехали сюда, в Кишинев, мы испугались. Потому что эти пробки, очень много людей, город. А в горах ты так расслабляешься. Эти трассы, свобода", — говорит Мария.

Відео дня

Внутренний туризм

Кроме того, пара заметила, что в Карпатах в основном отдыхают именно украинцы, а молдавских номерных знаков на машинах они ни разу не видели.

"У них довольно хорошо развит внутренний туризм", — отметил Саша.

Впрочем, сам Буковель молдованам не понравился.

"Нам он не понравился", — говорит Мария.

Они в основном находились в карпатских селах, ведь там, по их словам, можно лучше расслабиться и отдохнуть.

А менталитет жителей Одессы и Карпат, по словам Марии, сильно отличается.

В частности, пара общалась частично на украинском языке, быстро выучив основные слова.

Молдованцы рассказали о поездке в Украину Фото: Instagram

"Красивый язык", — сказала иностранка.

Впрочем, бывали и случаи, когда люди негативно реагировали на их русскую речь. Иностранцы считают, что в некоторых моментах с ними говорили на украинском "специально".

"Я впервые ощутила весь масштаб Украины. Честно говоря, до этой поездки я всегда ездила в Сергеевку, в Одессу. Здесь чувствуются старинные обычаи, традиции, именно украинское", — говорит Мария.

Реакция сети

В комментариях украинцы обратили внимание именно на слова о языке:

"Не то чтобы с вами "специально" говорили на украинском, просто есть закон, согласно которому в общественных местах (то есть в "Мавке" и т. д.) работающий персонал должен общаться на украинском".

и т. д.) работающий персонал должен общаться на украинском". "Специально с нами говорили по-русски", там в принципе все говорят на украинском всю жизнь".

"Сейчас в стране война, никто не знает, что вы из Молдовы, поэтому такое отношение вполне возможно. Я живу в Харькове, иногда говорят с ярко выраженным "московским" говором, и это раздражает. Такова сейчас ситуация".

"А как можно пропагандировать войну? Вы поехали туда, где она почти не ощущается, но если поехать чуть дальше — в Киев, Харьков, Одессу, — вы просто почувствуете, каково это — жить под обстрелами каждый день. Что касается русского языка, для большинства украинцев это триггер и сразу же ассоциируется с россиянами; если вы иностранцы, правильнее использовать английский, не стоит ожидать, что с вами будут разговаривать по-русски, потому что это как раз расценивается как неуважение к местному населению".

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