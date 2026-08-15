Молдовани приїхали на відпочинок в Україну: що їх найбільше здивувало (фото)

Молдовани Марія та Саша розповіли про поїздку в Україну. Вони побували в літніх Карпатах та поділилися своїми враженнями.

Подружжя зізналося, що саме їм не сподобалося та якою мовою вони говорили в Україні, у своєму TikTok (marykorotinskaia).

Молдовани побували в Україні

"Ми їхали конкретно в Буковель. І це відео буде про те, як класно ми провели час", — сказала Марія.

Жінка наголосила, що вони закохані в Карпати.

"Це настільки була класна подорож. Ми поїхали туди на 4 дні і 3 ночі. Ми так сильно перезавантажились, так класно було. Ми просто кайфанували від гір, від цих доріг", — зізналася іноземка.

Марія навіть відчуває, що сильно подорослішала за цю подорож.

"Ти ніби в іншій реальності. Ми коли приїхали сюди в Кишинів, ми злякалися. Тому що ці затори, дуже багато людей, місто. А в горах ти так на релаксі. Ці траси, свобода", — каже Марія.

Відео дня

Внутрішній туризм

Також пара помітила, що в Карпатах здебільшого відпочивають саме українців, а молдовських номерів на машинах вони ні разу не побачили.

"У них доволі класно розвинутий внутрішній туризм", — зазначив Саша.

Втім, сам Буковель молдованам не сподобався.

"Нам не зайшов", — каже Марія.

Вони здебільшого були в карпатських селах, адже там, за їхніми словами, можна краще розвантажитись та відпочити.

А менталітет людей в Одесі та Карпатах, каже Марія, сильно відрізняється.

Зокрема, пара спілкувалася частково українською мовою, швидко вивчивши базові слова.

Молдовани розповіли про поїздку в Україну Фото: Instagram

"Красива мова", — сказала іноземка.

Втім, були й випадки, коли на їхню російську мову люди реагували з негативом. Іноземці думають, що в певні моменти з ними говорили українською "спеціально".

"Я вперше відчула весь масштаб України. Чесно, до цієї поїздки я завжди їздила в Сергіївку, в Одесу. Тут відчуваються старовинні звичаї, традиції, саме українське", — каже Марія.

Реакція мережі

У коментарях українці звернули увагу саме на слова про мову:

"Не "спеціально" з вами говорили на українській, а є закон, що в громадських місцях (тобто Мавка і т.д) персонал, який працює, повинен спілкуватися українською".

і т.д) персонал, який працює, повинен спілкуватися українською". "Специально говорили с нами на русском", там в принципі всі говорять українською все життя".

"Зараз війна в країні, ніхто не знає, що ви з Молдови, тому таке може бути ставлення. Я живу в Харкові, інколи говорять чисто "московським" говором, і це дратує. Така зараз ситуація".

"А як можна пропагувати війну? Ви поїхали туди де вона майже не відчутна, але якщо поїхати трохи далі в Київ, Харків, Одесу, ви просто відчуєте, як це жити під обстрілами кожен день, щодо російської мови, для більшості українців це тригер і асоціація одразу з росіянами, якщо ви іноземці, більш правильно використовувати англійську, не варто очікувати, що з вами будуть розмовляти російською, бо це якраз розцінюється як неповага до місцевого населення".

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