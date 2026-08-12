Звезда сериала "Венздей" напугала своим внешним видом (фото)
23-летняя американская актриса Дженна Ортега, сыгравшая дочь семьи Аддамсов, поразила своим внешним видом после похудения.
В сети обсуждают свежие кадры с звездой сериала "Венздей".
Дженна Ортега напугала своим внешним видом
Знаменитость приняла участие в съемках видео для журнала Esquire, где отвечала на вопросы о своем творческом пути. Однако зрители обратили внимание на её ключицы и силуэт.
Особенно тревожными стали признания самой Ортеги, которая вспомнила свои первые шаги в кино и рассказала, что в детстве на съемочной площадке ей часто приходилось проводить целые дни без воды и еды.
Люди заметили, что не только Дженна, но и целый ряд голливудских звёзд стали выглядеть очень худыми.
- "Я уже могу представить, какие будут комментарии".
- "Джен. Ты в порядке?"
- "Я считаю, что чрезмерная худоба — это точно нездорово и может быть очень страшно, но я никогда не буду это комментировать".
- "Извините, если это грубо, но разве она не больна? Выглядит действительно не очень хорошо".
- "То, как Голливуд вновь нормализовал чрезмерную худобу, в то время как мы все делаем вид, что этого не происходит, действительно тревожит".
"Создается впечатление, что героиновый шик выглядел здоровее. Мне физически тяжело думать о том, что это смотрят девочки-подростки. Мы их подвели", — отреагировали в украинском сегменте соцсетей.
Сама же актриса пока не отреагировала на беспокойство поклонников.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Пользователи сети начали обсуждать резкое похудение Шарлиз Терон.
- Мадонна стала одной из самых ярких гостей Недели моды в Париже. Однако поклонники заметили, что звезда в последнее время заметно изменилась.
Кроме того, новые фотографии голливудской актрисы Анджелины Джоли взволновали поклонников.