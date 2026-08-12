Звезда сериала "Венздей" напугала своим внешним видом (фото)

23-летняя американская актриса Дженна Ортега, сыгравшая дочь семьи Аддамсов, поразила своим внешним видом после похудения.

В сети обсуждают свежие кадры с звездой сериала "Венздей".

Дженна Ортега напугала своим внешним видом

Знаменитость приняла участие в съемках видео для журнала Esquire, где отвечала на вопросы о своем творческом пути. Однако зрители обратили внимание на её ключицы и силуэт.

Особенно тревожными стали признания самой Ортеги, которая вспомнила свои первые шаги в кино и рассказала, что в детстве на съемочной площадке ей часто приходилось проводить целые дни без воды и еды.

Люди заметили, что не только Дженна, но и целый ряд голливудских звёзд стали выглядеть очень худыми.

"Я уже могу представить, какие будут комментарии".

"Джен. Ты в порядке?"

"Я считаю, что чрезмерная худоба — это точно нездорово и может быть очень страшно, но я никогда не буду это комментировать".

"Извините, если это грубо, но разве она не больна? Выглядит действительно не очень хорошо".

"То, как Голливуд вновь нормализовал чрезмерную худобу, в то время как мы все делаем вид, что этого не происходит, действительно тревожит".

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Дженна Ортега напугала своим внешним видом Фото: X (Twitter)

"Создается впечатление, что героиновый шик выглядел здоровее. Мне физически тяжело думать о том, что это смотрят девочки-подростки. Мы их подвели", — отреагировали в украинском сегменте соцсетей.

Дженна Ортега напугала своим внешним видом Фото: X (Twitter)

Сама же актриса пока не отреагировала на беспокойство поклонников.

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