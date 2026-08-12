Зірка серіалу "Венздей" налякала своїм виглядом (фото)

23-річна американська акторка Дженна Ортега, яка зіграла дочку сімейки Аддамсів, налякала своїм виглядом після схуднення.

У мережі обговорюють свіжі кадри із зіркою серіалу "Венздей".

Дженна Ортега налякала своїм виглядом

Знаменитість взяла участь у відео для журналу Esquire, де відповідала на запитання про свій творчий шлях. Проте глядачі звернули увагу на її ключиці та силует.

Особливо тривожними стали зізнання самої Ортеги, яка пригадала свої перші кроки в кіно та сказала, що в дитинстві на знімальному майданчику їй часто доводилося проводити цілі дні без води та їжі.

Люди звернули увагу, що не тільки Дженна, а й низка голлівудських зірок стали виглядати дуже худими.

"Я вже можу передбачити, які будуть коментарі".

"Джен. Ти в порядку?"

"Я вважаю, що надмірна худорлявість — це точно нездорово і може бути дуже страшною, але я ніколи не буду це коментувати".

"Вибачте, якщо це грубо, але чи не хвора вона? Виглядає справді не дуже добре".

"Те, як Голлівуд знову нормалізував надзвичайну худорлявість, тоді як ми всі вдаємо, що цього не відбувається, справді тривожить".

Відео дня

Дженна Ортега налякала своїм виглядом Фото: X (Twitter)

"Є таке враження, що героїновий шик виглядав здоровіше. Мені фізично погано думати про те, що це дивляться дівчата підлітки. Ми їх підвели", — відреагували в українському сегменті соцмереж.

Дженна Ортега налякала своїм виглядом Фото: X (Twitter)

Сама ж акторка на занепокоєння фанатів наразі не реагувала.

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