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Рианна показала всех троих детей: как они выглядят (фото)

Рианна показала своих троих детей
Рианна | Фото: Instagram/badgalriri

Американская певица Рианна вывела своих троих детей на прогулку по улице, на которой она выросла на Барбадосе.

Хитмейкерша позировала вместе со своими сыновьями Ризой (4 года), Райотом (2 года) и 10-месячной дочерью Роки Айриш во время посещения Вестбери-Нью-Роуд, которую переименовали в Рианна-Драйв.

Рианна показала троих детей

"В одну минуту я чувствую себя как тот ребенок из Вестбери… А в следующую минуту я возвращаю своих детей на "Рианна-Драйв". Интересно, как устроена жизнь!", — подписала мировая звезда фотографии в Instagram, на которых она позирует со своими малышами.

Певица и её дети позировали, стоя возле таблички на земле с надписью "Рианна". Она была огорожена воротами и установлена перед красочным домом.

В 2017 году Барбадос назвал в честь Рири улицу на День независимости страны.

Відео дня
Рианна показала троих детей
Рианна показала троих детей
Фото: Instagram
Рианна показала троих детей
Рианна показала троих детей
Фото: Instagram

Семья Рианны

Звезда уже давно встречается с рэпером A$AP Rocky. У пары трое детей: сын Риза Ателстон Майерс, родившийся в 2022 году, и сын Райот Роуз Майерс, появившийся на свет в 2023-м.

А 13 сентября 2025 года на свет появилась их дочь — Роки Айриш Мейерс.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, звезда расплакалась после того, как присяжные вынесли вердикт в отношении её возлюбленного A$AP Rocky. Ему грозило 24 года тюрьмы.