Рианна показала всех троих детей: как они выглядят (фото)

Американская певица Рианна вывела своих троих детей на прогулку по улице, на которой она выросла на Барбадосе.

Хитмейкерша позировала вместе со своими сыновьями Ризой (4 года), Райотом (2 года) и 10-месячной дочерью Роки Айриш во время посещения Вестбери-Нью-Роуд, которую переименовали в Рианна-Драйв.

Рианна показала троих детей

"В одну минуту я чувствую себя как тот ребенок из Вестбери… А в следующую минуту я возвращаю своих детей на "Рианна-Драйв". Интересно, как устроена жизнь!", — подписала мировая звезда фотографии в Instagram, на которых она позирует со своими малышами.

Певица и её дети позировали, стоя возле таблички на земле с надписью "Рианна". Она была огорожена воротами и установлена перед красочным домом.

В 2017 году Барбадос назвал в честь Рири улицу на День независимости страны.

Відео дня

Рианна показала троих детей Фото: Instagram

Рианна показала троих детей Фото: Instagram

Семья Рианны

Звезда уже давно встречается с рэпером A$AP Rocky. У пары трое детей: сын Риза Ателстон Майерс, родившийся в 2022 году, и сын Райот Роуз Майерс, появившийся на свет в 2023-м.

А 13 сентября 2025 года на свет появилась их дочь — Роки Айриш Мейерс.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Барбадосская певица представила новую коллекцию нижнего белья своего бренда Savage x Fenty, посвящённую Дню святого Валентина.

Рианна призналась, что рожала сыновей в жемчуге и солнцезащитных очках. По словам звезды, рождение детей и материнство — лучшее, что она сделала как женщина.

Кроме того, звезда расплакалась после того, как присяжные вынесли вердикт в отношении её возлюбленного A$AP Rocky. Ему грозило 24 года тюрьмы.