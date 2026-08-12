Ріанна показала всіх трьох дітей: як вони виглядають (фото)

Американська співачка Ріанна вивела своїх трьох дітей у світ під час прогулянки вулицею, де вона виросла на Барбадосі.

Хітмейкерка позувала разом зі своїми синами Різа, 4 роки, Райотом, 2 роки, та 10-місячною донькою Рокі Айріш під час відвідування Вестбері Нью Роуд, яку перейменували на Ріанна Драйв.

Ріанна показала трьох дітей

"В одну хвилину я почуваюся як та дитина з Вестбері… а наступної хвилини я повертаю своїх дітей на "Ріанна Драйв". Цікаво, як влаштовано життя!", — підписала світова зірка фотографії в Instagram, на яких вона позує зі своїми малюками.

Співачка та її діти позували, стоячи біля таблички на землі з написом "Ріанна". Її було обгороджено воротами та встановлено перед барвистим будинком.

Барбадос вшанував Рірі власною назвою вулиці в День Незалежності країни у 2017 році.

Відео дня

Ріанна показала трьох дітей Фото: Instagram

Ріанна показала трьох дітей Фото: Instagram

Сім'я Ріанни

Зірка вже тривалий час перебуває у стосунках із репером A$AP Rocky. У пари є троє дітей: син Різа Ателстон Маєрс, який народився у 2022 році, та син Райот Роуз Маєрс, який з’явився на світ у 2023-му.

А 13 вересня 2025 року на світ народилася їхня донька — Рокі Айріш Маєрс.

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Барбадоська співачка представила нову колекцію білизни свого бренду Savage x Fenty, присвячену Дню святого Валентина.

Ріанна зізналася, що народила синів у перлах і сонцезахисних окулярах. За словами зірки, народження дітей і материнство — найкраще, що вона робила як жінка.

Крім того, зірка розплакалася після вердикту присяжних її коханому A$AP Rocky. Йому загрожувало 24 роки у в'язниці.