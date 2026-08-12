Ріанна показала всіх трьох дітей: як вони виглядають (фото)
Американська співачка Ріанна вивела своїх трьох дітей у світ під час прогулянки вулицею, де вона виросла на Барбадосі.
Хітмейкерка позувала разом зі своїми синами Різа, 4 роки, Райотом, 2 роки, та 10-місячною донькою Рокі Айріш під час відвідування Вестбері Нью Роуд, яку перейменували на Ріанна Драйв.
Ріанна показала трьох дітей
"В одну хвилину я почуваюся як та дитина з Вестбері… а наступної хвилини я повертаю своїх дітей на "Ріанна Драйв". Цікаво, як влаштовано життя!", — підписала світова зірка фотографії в Instagram, на яких вона позує зі своїми малюками.
Співачка та її діти позували, стоячи біля таблички на землі з написом "Ріанна". Її було обгороджено воротами та встановлено перед барвистим будинком.
Барбадос вшанував Рірі власною назвою вулиці в День Незалежності країни у 2017 році.
Сім'я Ріанни
Зірка вже тривалий час перебуває у стосунках із репером A$AP Rocky. У пари є троє дітей: син Різа Ателстон Маєрс, який народився у 2022 році, та син Райот Роуз Маєрс, який з’явився на світ у 2023-му.
А 13 вересня 2025 року на світ народилася їхня донька — Рокі Айріш Маєрс.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Барбадоська співачка представила нову колекцію білизни свого бренду Savage x Fenty, присвячену Дню святого Валентина.
- Ріанна зізналася, що народила синів у перлах і сонцезахисних окулярах. За словами зірки, народження дітей і материнство — найкраще, що вона робила як жінка.
Крім того, зірка розплакалася після вердикту присяжних її коханому A$AP Rocky. Йому загрожувало 24 роки у в'язниці.