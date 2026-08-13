Бывшего премьер-министра Канады "застукали" на свидании с Кэти Перри (фото)

41-летняя американская певица Кэти Перри и 54-летний бывший премьер-министр Канады Джастин Трюдо отправились на Сардинию на самолете, который, по всей видимости, был частным.

Пару заметили, когда они держались за руки во время отпуска в Европе.

Кэти Перри и Джастин Трюдо на свидании

Певица продемонстрировала свой летний стиль в простом белом топе, надетом под узорчатую блузку на пуговицах, которую она завязала спереди. Кэти также была одета в укороченные джинсы до лодыжки и светлые балетки.

Перри не снимала серебряные наушники Apple, пока пара шла бок о бок. Её чёрные волосы были собраны в низкий пучок, а на глазах были узкие солнцезащитные очки "кошачий глаз".

Трюдо также придерживался непринуждённого стиля: зеленая футболка-поло, серые шорты цвета хаки и замшевые лоферы.

Кэти Перри и Джастин Трюдо Фото: Backgrid

История любви пары

Пара встречается чуть больше года, с тех пор как впервые появились слухи об их романтических отношениях, когда их заметили за совместным ужином в Монреале в июле 2025 года.

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Примерно через полгода после начала отношений пара сделала следующий шаг и официально объявила о своих отношениях в Instagram в декабре 2025 года.

Ранее этим летом Перри и Трюдо дебютировали на красной дорожке 25-го ежегодного фестиваля Tribeca и посетили премьеру концертного фильма "Katy Perry: The Lifetimes Tour – Live from Paris".

Кэти Перри и Джастин Трюдо Фото: Backgrid

"Я очень влюблена", — говорила Кэти Перри.

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