Бывшего премьер-министра Канады "застукали" на свидании с Кэти Перри (фото)
41-летняя американская певица Кэти Перри и 54-летний бывший премьер-министр Канады Джастин Трюдо отправились на Сардинию на самолете, который, по всей видимости, был частным.
Пару заметили, когда они держались за руки во время отпуска в Европе.
Кэти Перри и Джастин Трюдо на свидании
Певица продемонстрировала свой летний стиль в простом белом топе, надетом под узорчатую блузку на пуговицах, которую она завязала спереди. Кэти также была одета в укороченные джинсы до лодыжки и светлые балетки.
Перри не снимала серебряные наушники Apple, пока пара шла бок о бок. Её чёрные волосы были собраны в низкий пучок, а на глазах были узкие солнцезащитные очки "кошачий глаз".
Трюдо также придерживался непринуждённого стиля: зеленая футболка-поло, серые шорты цвета хаки и замшевые лоферы.
История любви пары
Пара встречается чуть больше года, с тех пор как впервые появились слухи об их романтических отношениях, когда их заметили за совместным ужином в Монреале в июле 2025 года.
Примерно через полгода после начала отношений пара сделала следующий шаг и официально объявила о своих отношениях в Instagram в декабре 2025 года.
Ранее этим летом Перри и Трюдо дебютировали на красной дорожке 25-го ежегодного фестиваля Tribeca и посетили премьеру концертного фильма "Katy Perry: The Lifetimes Tour – Live from Paris".
"Я очень влюблена", — говорила Кэти Перри.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Звезда "Пиратов Карибского моря" Орландо Блум встречается с моделью Луизой Леммель после развода с Кэти Перри.
- Американская певица раскрыла подробности своего романа с бывшим премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Слухи об этом ходили уже несколько месяцев.
В июне 2025 года Орландо Блум выразил поддержку Украине в Лондоне, совершив неожиданный жест.