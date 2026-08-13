Колишнього премʼєра Канади "зловили" на побаченні з Кеті Перрі (фото)

41-річна американська співачка Кеті Перрі та 54-річний колишній прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо вирушили на Сардинію на літаку, який, здавалося, був приватним.

Пару помітили, коли вони трималися за руки під час їхньої відпустки в Європі.

Кеті Перрі та Джастін Трюдо на побаченні

Співачка продемонструвала свій літній стиль у простому білому топі, одягненому під візерунчасту блузку на ґудзиках, яку вона зав'язала спереду. Кеті також була одягнена в укорочені джинси до щиколотки та світлі балетки.

Перрі не знімала срібні навушники Apple, поки пара йшла поруч. Її чорне волосся було зібране в низький пучок, а на очах були вузькі сонцезахисні окуляри "котяче око".

Трюдо також дотримувався невимушеного стилю: зелена футболка-поло, сірі шорти кольору хакі та замшеві лофери.

Кеті Перрі та Джастін Трюдо Фото: Backgrid

Історія кохання пари

Пара зустрічається трохи більше року, після того як вперше з'явилися чутки про романтичні стосунки, коли їх помітили за спільною вечерею в Монреалі в липні 2025 року.

Відео дня

Приблизно через пів року після початку стосунків пара зробила наступний крок і офіційно показала свої стосунки в Instagram у грудні 2025 року.

Раніше цього літа Перрі та Трюдо дебютували на червоній доріжці 25-го щорічного фестивалю Tribeca та відвідали прем'єру концертного фільму Katy Perry: The Lifetimes Tour – Live from Paris.

Кеті Перрі та Джастін Трюдо Фото: Backgrid

"Я дуже закохана", — казала Кеті Перрі.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Зірка "Піратів Карибського моря" Орландо Блума зустрічається з моделлю Луїзою Леммель після розлучення з Кеті Перрі.

Американська співачка розсекретила свій роман із колишнім канадським прем'єром Джастіном Трюдо. Чутки про це ходили вже кілька місяців.

У червні 2025 року Орландо Блум підтримав Україну у Лондоні, зробивши несподіваний жест.