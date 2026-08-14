Дом без гвоздей и сад с хурмой: мужчина строит "Украинскую мечту" под Ужгородом (фото)

Проект основал Марк Мельниченко в предгорьях Карпат недалеко от Ужгорода. Всё началось с садоводства: чем глубже деревья пускали корни в землю, тем крепче становилась связь Марка с Родиной и тем меньше он хотел ездить за границу.

"Украинская мечта" — это название символизирует стремление воплотить в жизнь свою мечту именно в Украине и своим примером вдохновлять других людей. Марк рассказал свою историю для проекта Ukraїner.

Экологичное строительство и архитектурные эксперименты

Дом строится без единого гвоздя по методам каменного или железного века. Все деревянные конструкции скреплены лианами, хмелем и липовой корой. Основные материалы найдены в радиусе 1 км: камень для фундамента, глина и сено (лимпач) для стен, а также дерево, заготовленное под линиями электропередач для сохранения леса.

Крыша сооружена из местной осоки и камыша. Марк заготавливал камыш на заросшем озере Цигляне прямо в центре Ужгорода. Такая крыша служит 15–20 лет и защищает стены от влаги благодаря капиллярной гравитации.

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В частности, стены второго этажа выполнены в виде двойных конструкций с пустотами внутри. Это облегчает конструкцию, обеспечивает теплоизоляцию и защищает дом от вибраций и возможных землетрясений, вызванных взрывами на соседнем каменном карьере.

Кроме того, в доме сочетаются традиционные технологии и блага цивилизации — солнечные панели, большие окна, электричество, теплый пол, а также туалет и душ внутри дома.

Интересно, что одна из вспомогательных стен построена из 5-литровых пластиковых бутылок, наполненных неперерабатываемым пластиком. Это дало мусору вторую жизнь и ускорило возведение стены в 5 раз по сравнению с обычной глиной.

В доме сочетаются старинные и современные технологии

Крыша сооружена из местной осоки и камыша Фото: Ukrainer

Садоводство и экзотические растения

На участке площадью около 0,5 га высажено 300–400 плодовых и ореховых деревьев. Марк специализируется на выращивании морозостойкой хурмы. Он критикует питомники, которые выращивают саженцы за 1 год вместо 2 с помощью минеральных удобрений и низкой прививки, из-за чего такие деревья замерзают при первых морозах.

Кроме того, мужчина выращивает цитрусовые (лимоны), киви, кероб (семена из Хорватии), мушмулу (из Турции) и акебию шоколадную. Зимой теплица будет отапливаться теплом от трубы домашней печи-лежанки.

Марк специализируется на выращивании морозостойкой хурмы Фото: Ukrainer

Марк Мельниченко строит "Украинскую мечту" Фото: Ukrainer

Дом недалеко от Ужгорода Фото: Ukrainer

Сосуществование с природой и животными

"Ферма свободных животных": Марк не держит домашних животных на привязи, они приходят и уходят по собственному желанию. В сезон гнездования птиц мужчина надевает на своего домашнего кота колокольчик, чтобы защитить птенцов.

Более того, на территории обустроена "гостиница" для одиночных пчел (осьми), которые весной эффективно опыляют сад даже при низких температурах. Также устанавливаются домики для ежей и летучих мышей, которые помогают контролировать численность комаров.

Глиняный дом под Ужгородом Фото: Ukrainer

Марк воплощает в жизнь "Украинскую мечту" Фото: Ukrainer

Социальная и волонтерская деятельность

Проект реализуется силами волонтеров в ходе периодических субботников. В будущем это место должно стать международным центром обмена опытом. Например, здесь уже проходили культурную адаптацию волонтеры из Колумбии.

Примерно 40% контента и деятельности блога Марка посвящено волонтерским сборам для украинской армии; благодаря поддержке подписчиков удалось приобрести уже четыре автомобиля (в том числе "хурмовый пикап").

Экологический манифест и философия "Двух Украин"

Марк предостерегает от чрезмерной индустриализации и застройки Карпат, из-за чего рекреационный потенциал региона рискует остаться лишь в пределах заповедников. Он активно борется с бытовым загрязнением рек и призывает к экологической сознательности.

Кроме того, мужчина делит страну на две ментальности: "демотивирующую" Украину (где люди выбрасывают мусор в реки, слушают русскую музыку и потребляют враждебный контент) и сознательную Украину (где люди делают страну чище, образованнее и лучше для будущих поколений)".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

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Кроме того, женщина по имени Маричка показала, как преобразила дом в деревне, где теперь может отдохнуть любой желающий.