Будинок без цвяхів і сад із хурмою: чоловік створює "Українську мрію" під Ужгородом (фото)

Проєкт заснував Марк Мельниченко в передгір’ї Карпат неподалік Ужгорода. Усе почалося із садівництва: чим глибше дерева пускали коріння в землю, тим міцнішим ставав зв'язок Марка з Батьківщиною і тим менше він хотів їздити за кордон.

"Українська мрія" — назва символізує прагнення реалізувати власну життєву мрію саме в Україні та надихати своїм прикладом інших людей. Своєю історією Марк поділився для проєкту Ukraїner.

Екологічне будівництво та архітектурні експерименти

Будинок будується без жодного цвяха за методами кам'яного або залізного віку. Усі дерев'яні конструкції зв'язані ліанами, хмелем та липовою корою. Основні матеріали знайдено в радіусі 1 км: камінь для фундаменту, глина та сіно (лимпач) для стін, а також дерево, заготовлене під лініями електропередач для збереження лісу.

Дах зведений з місцевої осоки та очерету. Марк заготовляв очерет на закинутому озері Цигляне прямо в центрі Ужгорода. Така стріха служить 15–20 років і захищає стіни від вологи завдяки капілярній гравітації.

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Зокрема, стіни другого поверху зроблені подвійними та порожніми всередині. Це полегшує конструкцію, забезпечує теплоізоляцію та оберігає будинок від вібрацій і можливих землетрусів через вибухи на сусідньому кам'яному кар'єрі.

Також будинок поєднує первісні технології з благами цивілізації — сонячними панелями, великими вікнами, електрикою, теплою підлогою та внутрішнім туалетом і душем.

Цікаво, що одна з допоміжних стін споруджена з 5-літрових пластикових пляшок, наповнених неперероблюваним пластиком. Це дало сміттю друге життя і прискорило зведення стіни у 5 разів порівняно зі звичайною глиною.

Будинок поєднує старовинні та сучасні технології

Дах зведений з місцевої осоки та очерету Фото: Ukrainer

Садівництво та екзотичні рослини

На ділянці площею близько 0,5 га висаджено 300–400 плодових і горіхових дерев. Марк спеціалізується на вирощуванні морозостійкої хурми. Він критикує розсадники, які вирощують саджанці за 1 рік замість 2 за допомогою мінеральних добрив і низького щеплення, через що такі дерева замерзають при перших морозах.

Також чоловік вирощує цитрусові (лимони), ківі, кероб (насіння з Хорватії), мушмулу (з Туреччини) та акебію шоколадну. Узимку теплиця обігріватиметься теплом від труби будинкової печі-лежанки.

Марк спеціалізується на вирощуванні морозостійкої хурми Фото: Ukrainer

Марк Мельниченко будує "Українську мрію" Фото: Ukrainer

Будинок під Ужгородом Фото: Ukrainer

Співіснування з природою та тваринами

"Ферма вільних тварин": Марк не тримає свійських тварин на прив'язі, вони приходять і йдуть за власним вибором. На свого домашнього кота в сезон гніздування птахів чоловік одягає дзвоник, щоб захистити пташенят.

Ба більше, на території облаштовано готель для одиночних бджіл (осьмій), які ефективно запилюють сад навесні навіть за низьких температур. Також встановлюються будиночки для їжаків і кажанів, які допомагають контролювати кількість комарів.

Будинок з глини під Ужгородом Фото: Ukrainer

Марк будує "Українську мрію" Фото: Ukrainer

Соціальна та волонтерська діяльність

Проєкт будується зусиллями волонтерів під час періодичних толок. У майбутньому це місце має стати міжнародним хабом для обміну досвідом. Наприклад, тут уже проходили культурну адаптацію добровольці з Колумбії.

А близько 40% контенту та діяльності блогу Марка присвячено волонтерським зборам для української армії; завдяки підтримці підписників вдалося придбати вже чотири автомобілі (зокрема "хурмовий пікап").

Екологічний маніфест та філософія "Двох Україн"

Марк застерігає від надмірної індустріалізації та забудови Карпат, через яку рекреаційний потенціал регіону ризикує залишитися лише в межах заповідників. Він активно бореться з побутовим забрудненням річок і закликає до екологічної свідомості.

Також чоловік розділяє країну на дві ментальності: "демотивуючу" Україну (де люди викидають сміття в річки, слухають російську музику та споживають ворожий контент) та Україну свідому (де люди роблять країну чистішою, освіченішою та кращою для наступних поколінь).

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Українка на імʼя Міла Геналюк показала, як вона змінює куплену за 16 км від Києва хату.

Українка на імʼя Людмила показала хату у вимираючому селі на Хмельниччині, чим декому нагадала навіть Британію.

Крім того, жінка на імʼя Марічка показала, як перетворила хату в селі, де тепер може відпочити будь-хто охочий.