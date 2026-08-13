46 лет прожила в Винницкой области: умерла праправнучка Тараса Шевченка

В Ладыжине Винницкой области скончалась Валентина Сушицкая — праправнучка Тараса Шевченка по сестре Екатерине. Женщине было 90 лет.

Об этом сообщило издание "Поговорим! Ладыжин".

Валентина Сушицкая родилась в Черкасской области, а впоследствии жила и работала в Донецкой области.

В Ладыжин семья переехала после того, как её мужа перевели на работу на Ладыжинскую ТЭС. В этом городе Валентина Соловеевна прожила 46 лет.

У Тараса Шевченка не было собственных детей, однако его род продолжился через сестру Екатерину. Родственная связь Валентины Сушицкой с Кобзарем подтверждалась документами, хранившимися в семейном архиве.

Много лет Валентина Сушицкая работала в Донецкой области — в отделе подписки и заведующей книжным магазином на машиностроительном заводе. После переезда в Ладыжин её жизнь была связана с этим городом почти полвека.

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Она берегла память о своём знаменитом предке, знала наизусть значительную часть его творчества и писала собственные стихи. Кроме того, Валентина Сушицкая хранила материалы, связанные с историей рода Шевченко.

Последние годы Валентина Соловеевна проживала в Ладыжине. По словам местных жителей, за ней присматривала соседка.

Ранее о Валентине Сушицкой писало издание "Винница.info". В материале отмечалось, что она с удовольствием рассказывала молодежи о своем происхождении, участвовала в мероприятиях, посвященных Дням Шевченко, и писала стихи.

По словам самой Валентины Сушицкой, документы о родословной собрал её родственник Дмитрий Красицкий. Он работал с черкасскими архивами и нашёл подтверждение в церковных книгах.

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