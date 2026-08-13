46 років прожила на Вінниччині: померла праправнучка Тараса Шевченка

У Ладижині Вінницької області померла Валентина Сушицька — праправнучка Тараса Шевченка по сестрі Катерині. Жінці було 90 років.

Про це повідомило видання “Поговоримо! Ладижин”.

Валентина Сушицька народилася на Черкащині, а згодом жила та працювала на Донеччині.

До Ладижина родина переїхала після того, як її чоловіка перевели на роботу на Ладижинську ТЕС. У місті Валентина Соловеївна прожила 46 років.

Тарас Шевченко не мав власних дітей, однак його родовід продовжився через сестру Катерину. Родинний зв’язок Валентини Сушицької з Кобзарем підтверджували документи, які зберігалися в сімейному архіві.

Багато років Валентина Сушицька працювала на Донеччині — у передплатному відділі та завідувачкою книжкового магазину на машинобудівному заводі. Після переїзду до Ладижина її життя було пов’язане з містом майже пів століття.

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Вона берегла пам’ять про свого знаменитого предка, знала напам’ять значну частину його творчості та писала власні вірші. Також Валентина Сушицька зберігала матеріали, пов’язані з історією роду Шевченка.

Останні роки Валентина Соловеївна проживала у Ладижині. За інформацією місцевих мешканців, вона перебувала під наглядом сусідки.

Раніше про Валентину Сушицьку писало видання “Вінниця.info”. У матеріалі зазначалося, що вона охоче розповідала молоді про своє походження, брала участь у зустрічах до Шевченківських днів і писала вірші.

За словами самої Валентини Сушицької, документи про родовід зібрав її родич Дмитро Красицький. Він працював із черкаськими архівами та знайшов підтвердження у церковних книгах.

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