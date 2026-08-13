Известная украинская певица едва не развелась с мужем: что произошло (фото)

44-летняя украинская певица Наталья Карпа рассказала о кризисе в браке с мужем-военным Евгением Тереховым.

После рождения ребенка отношения пары кардинально изменились. В интервью Маричке Падалко артистка призналась, что усталость и новые испытания едва не разрушили их брак.

Наталья Карпа была на грани развода

"У нас был очень сложный период. Я никогда не могла представить, что это произойдет именно тогда, когда родилась доченька, потому что это был очень желанный ребенок, мы с мужем очень хотели ее. На самом деле, когда твоя семья становится больше — появляются новые правила, новая реальность. Первые три месяца для каждой мамы — это бессонные ночи. Это сплошной стресс", — вспомнила звезда.

Отдельным вопросом стали финансовые проблемы.

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"Я не привыкла просить. И, соответственно, испытывала дискомфорт, потому что фактически всю семью в тот момент он содержал. Когда он возвращался домой с работы уставшим, я оставалась с ребенком. Я давала ему возможность отдохнуть, хотя сама падала с ног", — говорит Наталья.

Она подчеркнула, что в родительстве нужно быть равноправными партнерами.

Наталья Карпа с мужем и дочерью Фото: Instagram

Самое большое испытание

Самым большим испытанием для семьи стала война. Евгений во время одного из заданий на фронте подумал, что может не вернуться домой.

"Я бы никому не пожелала того, что переживала в тот момент, потому что человеку, который по кусочкам зашивает своё сердце, очень больно… Пришёл Женя и сказал: "Вы со Златкой — большая ценность для меня. Я не хочу вас терять. Я не знаю, как мне всё это исправить, но готов. Просто дай мне шанс", — вспомнила певица.

После этого пара решила поработать над своими отношениями, чтобы не потерять друг друга.

Наталья Карпа с мужем Фото: Instagram

Отметим, что Наталья Карпа и Евгений Терехов поженились в 2016 году и стали родителями дочери Златы.

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