Відома українська співачка ледь не розлучилася з чоловіком: що сталося (фото)
44-річна українська співачка Наталка Карпа розповіла про кризу у шлюбі з чоловіком-військовим Євгеном Тєрєховим.
Після народження дитини стосунки пари кардинально змінилися. В інтерв’ю Марічці Падалко артистка зізналася, що втома і нові випробування ледь не зруйнували їхній шлюб.
Наталка Карпа була на межі розлучення
"У нас був дуже складний період. Я ніколи не могла подумати, що він буде тоді, коли народилася донечка, тому що це була дуже бажана дитина, ми її дуже хотіли вдвох. Насправді, коли твоя сім’я стає більшою — нові правила, нова реальність. Перші три місяці для кожної мами — це недоспані ночі. Це суцільний стрес", — згадала зірка.
Окремим питанням стали фінансові проблеми.
"Я не звикла просити. І, відповідно, відчувала дискомфорт, тому що фактично всю сім’ю фінансову тягнув у той момент він. Коли він повертався додому з роботи втомлений, я з дитиною була. Я давала йому можливість відпочити, хоча сама валилася з ніг", — каже Наталка.
Вона наголосила, що в батьківстві треба бути рівноправними партнерами.
Найбільше випробування
Найбільшим випробуванням для родини стала війна. Євген під час одного із завдань на фронті подумав, що може не повернутися додому.
"Я би нікому не побажала того, що в той момент переживала я, бо людині, яка по шматках латає своє серце, дуже боляче… Прийшов Женя і сказав: "Ви для мене велика цінність зі Златкою. Я не хочу вас втрачати. Я не знаю, як маю це все виправити, але готовий. Просто дай мені шанс", — пригадала співачка.
Після цього пара вирішила працювати над стосунками, аби не втратити одне одного.
Зазначимо, що Наталка Карпа та Євген Тєрєхов одружилися 2016 року та стали батьками доньки Злати.
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