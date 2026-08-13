Відома українська співачка ледь не розлучилася з чоловіком: що сталося (фото)

44-річна українська співачка Наталка Карпа розповіла про кризу у шлюбі з чоловіком-військовим Євгеном Тєрєховим.

Після народження дитини стосунки пари кардинально змінилися. В інтерв’ю Марічці Падалко артистка зізналася, що втома і нові випробування ледь не зруйнували їхній шлюб.

Наталка Карпа була на межі розлучення

"У нас був дуже складний період. Я ніколи не могла подумати, що він буде тоді, коли народилася донечка, тому що це була дуже бажана дитина, ми її дуже хотіли вдвох. Насправді, коли твоя сім’я стає більшою — нові правила, нова реальність. Перші три місяці для кожної мами — це недоспані ночі. Це суцільний стрес", — згадала зірка.

Окремим питанням стали фінансові проблеми.

"Я не звикла просити. І, відповідно, відчувала дискомфорт, тому що фактично всю сім’ю фінансову тягнув у той момент він. Коли він повертався додому з роботи втомлений, я з дитиною була. Я давала йому можливість відпочити, хоча сама валилася з ніг", — каже Наталка.

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Вона наголосила, що в батьківстві треба бути рівноправними партнерами.

Наталка Карпа з чоловіком та дочкою Фото: Instagram

Найбільше випробування

Найбільшим випробуванням для родини стала війна. Євген під час одного із завдань на фронті подумав, що може не повернутися додому.

"Я би нікому не побажала того, що в той момент переживала я, бо людині, яка по шматках латає своє серце, дуже боляче… Прийшов Женя і сказав: "Ви для мене велика цінність зі Златкою. Я не хочу вас втрачати. Я не знаю, як маю це все виправити, але готовий. Просто дай мені шанс", — пригадала співачка.

Після цього пара вирішила працювати над стосунками, аби не втратити одне одного.

Наталка Карпа з чоловіком Фото: Instagram

Зазначимо, що Наталка Карпа та Євген Тєрєхов одружилися 2016 року та стали батьками доньки Злати.

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