Редкое появление: как выглядят дети Джорджа Клуни и Амаль (фото)

Амаль Клуни появилась в винтажном наряде от John Galliano на ужине с Джорджем и детьми на озере Комо.

Супруга голливудского актёра выбрала чёрное винтажное платье для благотворительного ужина Фонда Клуни.

Семья Джорджа Клуни на озере Комо

Платье-комбинация, украшенное вышитыми цветами и большим бархатным бантом цвета шартрез, входило в коллекцию осень/зима 2004 года. Адвокат дополнила свой образ каскадными золотыми серьгами-подвесками и парой больших солнцезащитных очков Chloé, а в руках держала бордовую плетеную кожаную сумку.

Амаль держалась за руку со своим 8-летним сыном Александром, который был одет в коричневый костюм и сандалии, а сестра-близнец Элла шла с отцом Джорджем, который выбрал светло-серый костюм.

Жена актёра хорошо известна своей любовью к ретро-моде. В прошлом месяце она надела винтажное замшевое платье Thierry Mugler, проводя день на Капри со своим мужем.

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Амаль Клуни с сыном Фото: Backgrid

Озеро Комо имеет особую ценность для голливудского актёра, поскольку именно здесь он познакомился с Амаль в 2013 году, когда она пришла на обед с общими друзьями.

Звездная пара состоит в браке с 2014 года. Церемония состоялась в Венеции, куда актер и его возлюбленная часто любят возвращаться.

Джордж и Амаль Клуни Фото: Backgrid

Джордж и Амаль воспитывают близнецов Эллу и Александра, которых стараются не выставлять на всеобщее обозрение.

Амаль Клуни с детьми Фото: Backgrid

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Джордж Клуни и его жена, правозащитница Амаль Клуни, забрали своих детей и покинули поместье на юге Франции из-за масштабных лесных пожаров.

Белый дом назвал актера "военным преступником".

Кроме того, СМИ раскрыли причины, по которым Клуни сменил гражданство.