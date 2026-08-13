Рідкісна поява: як виглядають діти Джорджа Клуні та Амаль (фото)

Амаль Клуні зʼявилася у вінтажному John Galliano на вечері з Джорджем та дітьми на озері Комо.

Дружина голлівудського актора обрала чорну вінтажну сукню для благодійної вечері Фонду Клуні.

Родину Джорджа Клуні помітили на Комо

Сукня-комбінація прикрашена вишитими квітами та великим оксамитовим бантом кольору шартрез та була частиною колекції осінь/зима 2004 року. Адвокатка додала до свого образу каскадні золоті сережки-підвіски та пару великих сонцезахисних окулярів Chloé, а в руках тримала бордову плетену шкіряну сумку.

Амаль трималася за руку з 8-річним сином Олександром, який був одягнений у коричневий костюм та сандалі, а сестра-близнючка Елла йшла з татом Джорджем, який обрав світло-сірий костюм.

Дружина актора добре відома своєю любов'ю до архівної моди. Минулого місяця вона одягла вінтажну замшеву сукню Thierry Mugler, проводячи день на Капрі зі своїм чоловіком.

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Амаль Клуні із сином Фото: Backgrid

Озеро Комо має особливу цінність для голлівудського актора, оскільки саме тут він зустрів Амаль у 2013 році, коли вона прийшла на обід зі спільними друзями.

Зіркова пара одружена з 2014 року. Церемонія пройшла у Венеції, куди актор та його кохана часто люблять повертатися.

Джордж та Амаль Клуні Фото: Backgrid

Джордж і Амаль виховують близнюків Еллу та Олександра, яких тримають подалі від уваги публіки.

Амаль Клуні з дітьми Фото: Backgrid

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Джордж Клуні та його дружина, правозахисниця Амаль Клуні, забрали своїх дітей і залишили маєток на півдні Франції через масштабні лісові пожежі.

Білий дім назвав актора "військовим злочинцем".

Крім того, ЗМІ розкрили причини, чому Клуні змінив громадянство.