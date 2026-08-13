Актриса Хэлли Берри надела прозрачное вязаное платье с декольте (фото)

Лауреат премии "Оскар", актриса и продюсер Хэлли Берри отправилась в тропическое путешествие со своим женихом, музыкантом Ваном Гантом, чтобы отпраздновать приближающийся 60-летний юбилей. Звезда поделилась яркими фотографиями с отдыха, заверив поклонников, что совершенно не переживает из-за возраста и чувствует себя прекрасно.

На новых снимках в Instagram голливудская звезда предстала в эффектном чёрном вязаном платье с глубоким декольте и солнцезащитных очках на фоне тропической зелени. Свой новый пост Берри лаконично и уверенно подписала: "60, я иду…"

Хэлли Берри появилась в прозрачном платье Фото: Instagram

Это уже не первая поездка актрисы в рамках празднования предстоящего юбилея. Ранее пара уже успела заранее отметить это событие на островах Фиджи, а теперь влюбленные отправились в очередное особенное путешествие только вдвоём. Об этом Хэлли также сообщила подписчикам, опубликовав фото с чемоданом и отметив, что на этот раз отправляется в путь только со своим мужем.

Хэлли Берри появилась в прозрачном платье на отдыхе Фото: Instagram

Лауреат премий "Оскар", "Золотой глобус" и "Эмми" откровенно признавалась, что цифра в паспорте её ничуть не пугает. Хэлли Берри подчеркивает, что сейчас чувствует себя лучше, чем когда-либо в жизни, а возраст считает лишь условной отметкой.

Відео дня

Напомним, ранее Фокус писал, что:

42-летняя украинская телеведущая Катя Осадчая надела элегантное полупрозрачное платье, которое подчеркнуло её стройную фигуру.

Известная 43-летняя актриса Эмили Блант появилась в полупрозрачном платье.

Кроме того, 58-летняя Николь Кидман появилась на публике в пиджаке без нижней одежды и прозрачной юбке. Свой образ звезда дополнила чёрными туфлями на шпильках и несколькими серебряными кольцами, сделав ставку на минималистичные аксессуары.