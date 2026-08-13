Акторка Гeллі Беррі приміряла прозору в'язану сукню з декольте без спіднього (фото)

Оскароносна акторка та продюсерка Гeллі Беррі вирушила у тропічну подорож зі своїм нареченим, музикантом Ваном Гантом, аби відсвяткувати наближення 60-річчя. Зірка поділилася яскравими фотографіями з відпочинку, запевнивши прихильників, що абсолютно не переймається через вік і почувається чудово.

На нових знімках в Instagram зірка Голлівуду постала в ефектній чорній в’язаній сукні з глибоким декольте та сонцезахисних окулярах на тлі тропічної зелені. Свій новий допис Беррі лаконічно й упевнено підписала: "60, я йду…"

Гeллі Беррі показалась у прозорій сукні Фото: Instagram

Це вже не перша поїздка акторки в межах святкування майбутнього ювілею. Раніше пара вже встигла заздалегідь відзначити цю подію на островах Фіджі, а тепер закохані вирушили в чергову особливу подорож суто вдвох. Про це Гeллі також сповістила підписникам, опублікувавши фото з валізою та зазначивши, що цього разу вирушає у дорогу лише зі своїм чоловіком.

Гeллі Беррі показалась у прозорій сукні на відпочинку Фото: Instagram

Лауреатка премій "Оскар", "Золотий глобус" та "Еммі" відверто зізнавалась, що цифра в паспорті її анітрохи не лякає. Гeллі Беррі наголошує, що зараз почувається краще, ніж будь-коли в житті, а вік вважає лише умовною позначкою.

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Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

42-річна українська телеведуча Катя Осадча приміряла елегантну напівпрозору сукню, яка підкреслила її струнку фігуру.

Відома 43-річна акторка Емілі Блант показалась у напівпрозорій сукні.

Крім того, 58-річна Ніколь Кідман вийшла у світ у піджаку без спіднього та прозорій спідниці. Свій образ зірка доповнила чорними туфлями на шпильках і кількома срібними каблучками, зробивши ставку на мінімалістичні аксесуари.