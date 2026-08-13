Дан Балан оказался в центре скандала в Украине: что произошло и где он находится во время войны (фото)

Молдавский певец Дан Балан, широко известный в Украине и даже был членом жюри в шоу "Голос страны", оказался в центре скандала из-за обвинений в неподобающем поведении во время частных выступлений. В сети нарастает волна возмущения со стороны гостей и организаторов мероприятий, которые заявляют о неудовлетворительном состоянии артиста во время его недавних концертов.

Поводом для активных обсуждений стал новый выпуск шоу "Ни стыда, ни совести". Во время эфира ведущие поделились историями, которые им якобы рассказывали заказчики частных вечеринок.

Они отметили, что клиенты массово жалуются на выступления Балана, утверждая, будто певец появляется на сцене в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и плохо исполняет свои песни. Впрочем, на данный момент эти обвинения основаны исключительно на словах ведущих и не подкреплены официально подтвержденными фактами.

"У нас потом все недовольны корпоратами. Говорят, он приезжает какой-то раздутый, обкуренный и плохо поёт", — прокомментировала ведущая Наталья Тур.

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Инцидент на свадьбе блогера

Другой ведущий, Сергей Халус, вспомнил конкретный инцидент, произошедший на свадьбе украинского блогера Дениса Поветкина, известного как Денчик Лысый. По словам Халуса, ситуация во время торжества настолько обострилась из-за состояния артиста, что жених лично потребовал от организаторов прекратить выступление и увести звезду со сцены.

"Денчик прервал мероприятие, подошёл к организаторам и сказал: „Уберите его со сцены!“ Он выступал за деньги, но был в таком состоянии, что они сказали: „Мы не хотим даже на это смотреть“. Это как какой-то пьяный мужчина", — рассказал Халус.

Дан Балан оказался в центре скандала из-за выступления у Поветкина Фото: Instagram

Сам блогер Денис Поветкин ранее уже публично подтверждал своё разочарование. В мае 2026 года в интервью Васе Тимошенко он рассказывал, что певец вышел к гостям с опозданием, вообще не поздравил присутствующих с праздником, а его внешний вид и манера поведения сразу вызвали вопросы. Поветкин признался, что хотел немедленно прервать выступление и потребовать возврата гонорара, однако организаторы убедили его не портить вечер остальным гостям.

Позиция по поводу войны и где сейчас находится Дан Балан

С первых дней полномасштабного вторжения России Дан Балан четко обозначил свою гражданскую позицию. В конце февраля 2022 года он публично поддержал украинцев, разместив в соцсетях изображение украинского флага с молитвой за Украину и призывом остановить агрессию. На своих зарубежных концертах певец неоднократно выражал солидарность с украинским народом, исполнял песни на украинском языке и посвящал композиции борьбе за свободу.

Дан Балан поддержал Украину во время полномасштабного вторжения Фото: Instagram

Начало большой войны артист встретил в Киеве, где в тот момент проходили съемки шоу. Впоследствии ему удалось уехать в Молдову, а затем — в Турцию и страны Европы. В то же время Дан Балан регулярно возвращается в Украину: его замечали на отдыхе в Буковеле, он даёт частные концерты, выступает в Одессе и продолжает сотрудничать с украинским шоу-бизнесом.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Дан Балан изменился до неузнаваемости и поразил всех своим кардинально новым образом.

Артист заявил, что фан-группа Тины Кароль терроризирует его семью, продолжая писать о его романе с певицей.

Кроме того, молдавский певец летом 2024 года побывал в Одессе.