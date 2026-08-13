Дан Балан потрапив у скандал в Україні: що сталося і де він під час війни (фото)

Молдовський співак Дан Балан, який широко відомий в Україні та навіть був членом журі в "Голосі країни", потрапив у центр скандалу через звинувачення в неналежній поведінці під час приватних виступів. У мережі шириться хвиля обурення від гостей та організаторів заходів, які заявляють про незадовільний стан артиста під час його нещодавніх концертів.

Приводом для активних обговорень став новий випуск шоу "Ні стида, ні совісті". Під час ефіру ведучі поділилися історіями, які їм нібито переповідали замовники приватних вечірок.

Вони зазначили, що клієнти масово скаржаться на виступи Балана, стверджуючи, ніби співак з'являється на майданчиках у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння та погано виконує свої пісні. Втім, наразі ці звинувачення базуються виключно на словах ведучих і не мають офіційно підтверджених фактів.

"У нас всі потім незадоволені корпоратами. Кажуть, він приїжджає якийсь набуханий, обкурений і погано співає", — прокоментувала ведуча Наталя Тур.

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Інцидент на весіллі блогера

Інший ведучий, Сергій Халус, пригадав конкретний інцидент, що стався на весіллі українського блогера Дениса Повєткіна, відомого як Денчик Лисий. За словами Халуса, ситуація під час святкування настільки загострилася через стан артиста, що наречений особисто вимагав від організаторів припинити виступ і вивести зірку зі сцени.

"Денчик зупинив івент, підійшов до організаторів і сказав: "Виведіть його зі сцени!" Він виступав за гроші, але був у такому стані, що сказали: "Ми не хочемо навіть на це дивитися". Це як якийсь бухий чоловік", — розповів Халус.

Дан Балан втрапив у скандал через виступ у Повєткіна Фото: Instagram

Сам блогер Денис Повєткін раніше вже публічно підтверджував своє розчарування. У травні 2026 року в інтерв’ю Васі Тимошенку він розповідав, що співак вийшов до гостей із запізненням, взагалі не привітав присутніх зі святом, а його зовнішній вигляд та манера поведінки одразу викликали запитання. Повєткін зізнався, що прагнув негайно зупинити виступ та вимагати повернення гонорару, однак організатори переконали його не псувати вечір іншим присутнім.

Позиція щодо війни та де зараз перебуває Дан Балан

З перших днів повномасштабного вторгнення Росії Дан Балан чітко окреслив свою громадянську позицію. Наприкінці лютого 2022 року він публічно підтримав українців, розмістивши у соцмережах зображення українського прапора із молитвою за Україну та закликом зупинити агресію. На своїх закордонних концертах співак неодноразово висловлював солідарність з українським народом, виконував пісні українською мовою та присвячував композиції боротьбі за свободу.

Дан Балан підтримав Україну під час повномасштабного вторгнення Фото: Instagram

Початок великої війни артист зустрів у Києві, де на той момент проходили зйомки шоу. Згодом йому вдалося виїхати до Молдови, а пізніше перебувати в Туреччині та країнах Європи. Водночас Дан Балан регулярно повертається до України: його помічали на відпочинку в Буковелі, він дає приватні концерти, проводить виступи в Одесі та продовжує співпрацювати з українським шоу-бізнесом.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Дан Балан змінився до невпізнання та приголомшив кардинально новим образом.

Артист заявив, що фан-група Тіни Кароль тероризує його родину, продовжуючи писати про його роман зі співачкою.

Крім того, молдавський співак влітку 2024 року відвідав Одесу.