"Просто отвратительно": известную певицу подвергли жесткой критике из-за поцелуя с сыном (фото)

Украинская певица Алена Омаргалиева опубликовала в своих соцсетях трогательное видео из-за кулис перед концертом, на котором она целует своего сына в губы. Обычный ритуал поддержки перед выходом на сцену вызвал бурную и неоднозначную реакцию среди её подписчиков.

В своём посте певица отметила, что именно общение с сыном является для неё главной поддержкой и традицией перед каждым концертом. На видео видно, как артистка нежно обнимает и целует мальчика, что вызвало волну обсуждений под публикацией.

Омаргалиева поцеловала сына в губы и подверглась критике Фото: Instagram

Часть комментаторов восприняла этот жест крайне негативно, назвав подобные проявления чувств неуместными для взрослого человека.

Некоторые подписчики отметили, что целовать сына-подростка в губы — это "кринж" и "неприемлемо". Пользователи спрашивали, целуют ли родители таким образом дочерей или как бы на это отреагировали люди, если бы так поступал отец.

"В губы со взрослым сыном… просто отвратительно — ну КАК можно целовать взрослого ребенка в губы???" — возмущались некоторые пользователи в комментариях.

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Впрочем, немало подписчиков встали на защиту Алены, отметив, что это проявление искренней материнской любви. Многие подчеркнули, что это нормальные отношения, когда между матерью и ребенком существует взаимное доверие и любовь. Подписчики также призвали не искать подтекста там, где его нет, и "следить за своими детьми, а не за чужими отношениями".

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