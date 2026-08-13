"Аж огидно": відому співачку жорстко розкритикували через поцілунок із сином (фото)
Українська співачка Альона Омаргалієва опублікувала у своїх соцмережах зворушливе відео закулісся перед концертом, де вона цілує свого сина в губи. Звичайний ритуал підтримки перед виходом на сцену викликав бурхливу та неоднозначну реакцію серед її підписників.
У своєму дописі співачка зазначила, що саме спілкування з сином є її головною підтримкою та традицією перед кожним концертом. На відео видно, як артистка ніжно обіймає та цілує хлопчика, що викликало хвилю дискусій під публікацією.
Частина коментаторів сприйняла такий жест украй негативно, назвавши подібні вияви почуттів недоречними для дорослої дитини.
Деякі фоловери зазначили, що цілувати сина-підлітка в губи — це "крінж" та "неприйнятно". Користувачі запитували, чи цілують батьки таким чином доньок або як на це реагували б люди, якби так робив батько.
"В губи з дорослим сином… аж огидно — ну ЯК можна цілувати дорослу дитину в губи???" — обурювалися деякі користувачі в коментарях.
Утім, чимало підписників встали на захист Альони, наголосивши, що це вияв щирої материнської любові. Багато хто підкреслив, що це нормальні стосунки, коли між матір'ю та дитиною є взаємна довіра та любов. Фоловери також закликали не шукати підтексту там, де його немає, і "дивитися за своїми дітьми, а не за чужими стосунками".
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- 48-річна співачка Євгенія Власова зачарувала шанувальників квітучим виглядом, опублікувавши нове відео з прогулянки набережною. Зірка 2000-х вразила мережу молодим виглядом.
- Оля Полякова зізналася, що протягом 15 років приховувала свій реальний вік.
Крім того, Наталя Могилевська показалась без макіяжу в басейні.