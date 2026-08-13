"Аж огидно": відому співачку жорстко розкритикували через поцілунок із сином (фото)

Українська співачка Альона Омаргалієва опублікувала у своїх соцмережах зворушливе відео закулісся перед концертом, де вона цілує свого сина в губи. Звичайний ритуал підтримки перед виходом на сцену викликав бурхливу та неоднозначну реакцію серед її підписників.

У своєму дописі співачка зазначила, що саме спілкування з сином є її головною підтримкою та традицією перед кожним концертом. На відео видно, як артистка ніжно обіймає та цілує хлопчика, що викликало хвилю дискусій під публікацією.

Омаргалієва поцілувала сина в губи і нарвалась на критику Фото: Instagram

Частина коментаторів сприйняла такий жест украй негативно, назвавши подібні вияви почуттів недоречними для дорослої дитини.

Деякі фоловери зазначили, що цілувати сина-підлітка в губи — це "крінж" та "неприйнятно". Користувачі запитували, чи цілують батьки таким чином доньок або як на це реагували б люди, якби так робив батько.

"В губи з дорослим сином… аж огидно — ну ЯК можна цілувати дорослу дитину в губи???" — обурювалися деякі користувачі в коментарях.

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Утім, чимало підписників встали на захист Альони, наголосивши, що це вияв щирої материнської любові. Багато хто підкреслив, що це нормальні стосунки, коли між матір'ю та дитиною є взаємна довіра та любов. Фоловери також закликали не шукати підтексту там, де його немає, і "дивитися за своїми дітьми, а не за чужими стосунками".

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