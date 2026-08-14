Известный украинский блогер показала своего мужа: что известно об этом романе (фото)
30-летний украинский блогер и звезда TikTok Олег Машуковский поделился романтическими снимками в годовщину своих отношений с любимым Данилом.
Для фотосессии влюбленные выбрали одинаковые наряды и позировали под открытым небом. Результатом блогер поделился в Instagram.
Олег Машуковский показал своего мужа
Олег и Даниил отпраздновали шестую годовщину отношений. А секрет их союза — в терпении.
"6 лет вместе. В чём секрет? В терпении", — отметил Машуковский.
В комментариях "котов" с годовщиной поздравили их знаменитые друзья — певица MamaRika, актёр Тарас Цимбалюк и блогерша Виктория Маремуха.
История любви пары
Мужем украинского блогера и тиктокера Олега Машуковского стал Даниил (Даня) — профессиональный визажист, стилист по ламинированию ресниц и моделированию бровей. Они встречаются уже 6 лет и официально сыграли свадьбу в конце 2023 года
Машуковский несколько лет тщательно скрывал свои отношения от общественности.
Во время Месяца Прайда в 2023 году Олег впервые опубликовал совместные фото с Даней, назвав его своим "близким человеком".
Впоследствии Олег сделал любимому предложение руки и сердца во время их восхождения на вершину горы Говерла, где блогер опустился на одно колено и подарил кольцо.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Тина Кароль оказалась в центре скандала после появления в TikTok вместе с блогерами Стасей Макеевой и Олегом Машуковским.
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