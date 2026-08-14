Відомий український блогер показав свого чоловіка: що відомо про цей роман (фото)

30-річний український блогер і зірка TikTok Олег Машуковський поділився романтичними кадрами в річницю його стосунків з коханим Данилом.

На фотосесію закохані обрали однакові образи та позували просто неба. Результатом блогер поділився в Instagram.

Олег Машуковський показав свого чоловіка

Олег та Данило відзначили шосту річницю стосунків. А секрет їхнього союзу — у терпінні.

"6 років разом. В чому секрет? В терпінні", — зазначив Машуковський.

Олег Машуковський з чоловіком Фото: Instagram

Олег Машуковський зі своїм чоловіком Фото: Instagram

У коментарях "котів" привітали з річницею зіркові друзі — співачка MamaRika, актор Тарас Цимбалюк та блогерка Вікторія Маремуха.

Олег Машуковський та його обранець Фото: Instagram

Історія кохання пари

Чоловіком українського блогера та тіктокера Олега Машуковського став Данило (Даня) — професійний візажист, стиліст з ламінування вій та моделювання брів. Вони зустрічаються 6 років і офіційно зіграли весілля наприкінці 2023 року

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Свої стосунки Машуковський ретельно приховував від публіки кілька років.

Під час Місяця Прайду у 2023 році Олег уперше опублікував спільні фото з Данею, назвавши його своєю "рідною людиною".

Згодом Олег зробив коханому пропозицію руки та серця під час їхнього сходження на вершину гори Говерла, де блогер став на одне коліно та подарував каблучку.

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