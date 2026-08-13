Батько Анджеліни Джолі відреагував на камінг-аут сина (фото)

Джеймс Гейвен зізнався, що був вражений тим, наскільки його батько Джон Войт підтримував його після того, як той зізнався у своїй гомосексуальності.

Гейвен оголосив про свою орієнтацію у прямому ефірі напередодні. Він повідомив новину, сидячи зі своєю колишньою дружиною Ромі Імбеллі, з якою він залишається близькими друзями після анулювання їхнього короткого шлюбу у 2025 році. Тепер актор розкрив "сюрреалістичний" та "приголомшливий" зміст "дійсно приємної розмови", яку його батько мав з ним по телефону після цього одкровення.

Батько Джолі відреагував на камінг-аут сина

"Я нарешті знаю, хто ти", — сказав Войт сину, який поділився деталями розмови під час виступу в подкасті All Out with Jon Dean.

87-річний Войт та 53-річний Гейвен у минулому мали напружені стосунки, вони навіть не розмовляли шість років.

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Стало відомо, що Джон Войт телефонував сину кілька разів протягом 15 хвилин, перш ніж Гейвен нарешті зібрався із силами та відповів, відкривши розмову словами: "Гей…".

"Отже… Отже, я нарешті знаю, хто ти", — сказав батько Анджеліни Джолі.

Джон Войт Фото: jonvoight/instagram

Гейвен чекав на цей дзвінок

"І раптом у нас відбулася ця дуже мила розмова", — сказав Гейвен, додавши, що він негайно зателефонував Імбеллі, щоб сказати: "О Боже, я не очікував цього дзвінка".

"Ну, ми чекали на відповідь. Це завдало нам обом багато болю, знаєте, це дуже схоже на: "Що скаже тато?" І це найважливіше, а потім він робить це, чи не так?", — зізналася Імбеллі.

Гейвен зазначив, що прийняття батьком його орієнтації відбулося після десятиліть напружених стосунків між ними, протягом яких актор пережив "дійсно важке виховання" і не відчував "ніякої цінності" від свого батька.

Джон Войт з дітьми Фото: Herb Ritts

Відносини Гейвена та Джолі з Войтом були напруженими з моменту його розлучення з матір'ю Маршелін Бертран у 1976 році, яка публічно звинуватила його у невірності.

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