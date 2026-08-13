Отец Анджелины Джоли отреагировал на каминг-аут сына (фото)

Джеймс Хейвен признался, что был поражён тем, насколько его отец Джон Войт поддерживал его после того, как тот признался в своей гомосексуальности.

Хейвен объявил о своей ориентации в прямом эфире накануне. Он сообщил эту новость, сидя рядом со своей бывшей женой Роми Имбелли, с которой он остаётся близким другом после расторжения их короткого брака в 2025 году. Теперь актер раскрыл "сюрреалистическое" и "потрясающее" содержание "действительно приятного разговора", который его отец провел с ним по телефону после этого признания.

Отец Джоли отреагировал на каминг-аут сына

"Я наконец-то знаю, кто ты", — сказал Войт сыну, который рассказал подробности разговора во время выступления в подкасте All Out with Jon Dean.

87-летний Войт и 53-летний Хейвен в прошлом были в натянутых отношениях, они даже не разговаривали друг с другом шесть лет.

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Стало известно, что Джон Войт звонил сыну несколько раз в течение 15 минут, прежде чем Хейвен наконец собрался с силами и ответил, начав разговор словами: "Гей…".

"Итак… Итак, я наконец-то знаю, кто ты", — сказал отец Анджелины Джоли.

Джон Войт Фото: jonvoight/instagram

Хейвен ждал этого звонка

"И вдруг у нас состоялся этот очень милый разговор", — сказал Хейвен, добавив, что он сразу же позвонил Имбелли, чтобы сказать: "О Боже, я не ожидал этого звонка".

"Ну, мы ждали ответа. Это причинило нам обоим много боли, знаете, это очень похоже на: "Что скажет папа?" И это самое главное, а потом он так и поступает, не правда ли?", — призналась Имбелли.

Хейвен отметил, что отец принял его ориентацию после десятилетий напряжённых отношений между ними, в течение которых актёр пережил "действительно тяжёлое детство" и не чувствовал "никакой ценности" со стороны своего отца.

Джон Войт с детьми Фото: Herb Ritts

Отношения Хейвена и Джоли с Войтом были напряжёнными с момента его развода с матерью Маршелин Бертран в 1976 году, которая публично обвинила его в неверности.

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