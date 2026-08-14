Кто кому кум в шоу-бизнесе: неожиданные связи Лободы, Билык, Каменских и Анатолича (фото)

Украинский шоу-бизнес уже давно вышел за рамки чисто профессиональных отношений, превратившись в запутанную сеть близких и порой весьма драматичных семейных связей. Обряд крещения детей стал для отечественных знаменитостей не просто религиозным ритуалом, а способом закрепить многолетнюю дружбу, совместные съемки или даже испытания скандалами и войной.

Фокус рассказывает о том, кто из украинских звезд выбрал в крестные родители своих коллег по сцене, чьи крестины вызвали общественный резонанс и кто создал целую "паутину" семейных связей в отечественном шоу-бизнесе.

Главный кум страны

Абсолютным рекордсменом по количеству крестных связей уверенно остается телеведущий Анатолий Анатолич. В свое время певица Светлана Лобода крестила его старшую дочь Алису, а хореограф Влад Яма стал крестным отцом для младшей — Лолиты. Сегодня обе эти истории воспринимаются обществом через призму общественных дискуссий, связанных с отъездом Ямы в США и длительной карьерой Лободы в России до 2022 года.

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В то же время сам Анатолич с удовольствием берет на себя роль крестного отца — весной 2024 года он сблизился с семьей Лилии Ребрик, окрестив ее третью дочь Аделину. Семейно-профессиональный круг замыкает жена ведущего, пиарщица Юла, которая стала крестной матерью сына Виталия Козловского. Интересно, что даже после завершения рабочего контракта с Козловским Юла сохранила этот близкий духовный статус.

Скандальные крестины

Среди последних громких событий в светской жизни выделяются крестины первенца Алины Гросу, где крестной матерью мальчика стала Ирина Билык. Церемония в Черновцах быстро подверглась шквалу критики в сети из-за присутствия духовенства, находящегося под санкциями, и мужа певицы — российского актёра Романа Полянского.

Крестины сына Алины Гросу Фото: Instagram

Совершенно иной, глубоко семейный подтекст имеет крестное родство Насти Каменских и Аллы Кудлай. Легендарная певица является крестной Насти благодаря давней дружбе с её матерью Лидией со времён их совместной работы в хоре имени Верёвки. А вот лидера группы "Антитіла" Тараса Тополю с певицей Натальей Карпой объединила дружба с военным Евгением Тереховым ("Титановым Джеком"), которая превратила коллег по сцене в настоящих родных людей.

Алла Кудлай — крестная мать Насти Каменских Фото: Instagram

Прочные актерские и телевизионные союзы

Несмотря на периодические публичные разногласия и разрывы в творческой среде, дружба актрис Ксении Мишиной и Натальи Денисенко также переросла в крестничество — Мишина крестила сына Натальи и Андрея Фединчика. Так же спокойно и без лишних громких заявлений развиваются отношения певицы Светланы Тарабаровой и телеведущей Соломии Витвицкой. Покрестив первенца певицы в 2018 году, Витвицкая остается желанной гостьей в этой семье и постоянно делится с подписчиками снимками совместного отдыха.

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