Хто кому кум у шоубізнесі: несподівані зв'язки Лободи, Білик, Каменських і Анатоліча (фото)

Український шоубізнес уже давно вийшов за межі суто професійних стосунків, перетворившись на заплутану мережу близьких і часом вельми драматичних родинних зв’язків. Обряд хрещення дітей став для вітчизняних знаменитостей не просто релігійним ритуалом, а способом закріпити багаторічну дружбу, спільні зйомки чи навіть випробування скандалами та війною.

Фокус розповідає про те, хто з українських зірок обрав своїми кумами колег по сцені, чиї хрестини спричинили суспільні резонанси та хто створив цілу "павутину" родинних зв’язків у вітчизняному шоубізнесі.

Головний кум країни

Абсолютним рекордсменом за кількістю кумівських зв'язків упевнено залишається телеведучий Анатолій Анатоліч. Свого часу співачка Світлана Лобода охрестила його старшу доньку Алісу, а хореограф Влад Яма став духовним батьком для молодшої — Лоліти. Сьогодні обидві ці історії сприймаються суспільством крізь призму суспільних дискусій через виїзд Ями до США та тривалу кар'єру Лободи в Росії до 2022 року.

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Водночас сам Анатоліч охоче бере на себе роль хрещеного батька — навесні 2024 року він породичався з родиною Лілії Ребрик, охрестивши її третю доньку Аделіну. Родинно-професійний кругообіг замикає дружина ведучого, піарниця Юла, яка стала хрещеною матір'ю сина Віталія Козловського. Цікаво, що навіть після завершення робочого контракту з Козловським Юла зберегла цей близький духовний статус.

Скандальні хрестини

Серед останніх гучних подій у світському житті виділяються хрестини первістка Аліни Гросу, де хрещеною матір'ю хлопчика стала Ірина Білик. Таїнство в Чернівцях швидко потрапило під шквал критики в мережі через присутність підсанкційного духовенства та чоловіка співачки — російського актора Романа Полянського.

Хрестини сина Аліни Гросу Фото: Instagram

Зовсім інший, глибоко родинний підтекст має кумівство Насті Каменських та Алли Кудлай. Легендарна співачка є хрещеною Насті завдяки давній дружбі з її матір'ю Лідією з часів їхньої спільної роботи в хорі імені Верьовки. А от лідера гурту "Антитіла" Тараса Тополю зі співачкою Наталкою Карпою об'єднала дружба з військовим Євгеном Тереховим ("Титановим Джеком"), що перетворила колег по сцені на справжніх рідних людей.

Алла Кудлай є хрещеною Насті Каменських Фото: Instagram

Міцні акторські та телевізійні союзи

Попри періодичні публічні непорозуміння та розлучення у творчому середовищі, акторська дружба Ксенії Мішиної та Наталки Денисенко також переросла в кумівство — Мішина охрестила сина Наталки та Андрія Федінчика. Так само спокійно та без зайвих гучних заяв розвиваються стосунки співачки Світлани Тарабарової та телеведучої Соломії Вітвіцької. Охрестивши первістка співачки у 2018 році, Вітвіцька залишається бажаною гостей у цій родині та постійно ділиться з підписниками кадрами спільного відпочинку.

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